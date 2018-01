Poznate to risanko? Za vaše otroke ni najboljša. #video

Pred leti, ko ste bili še otrok, ste verjetno odraščali ob risanki Tom in Jerry ali pa so ob nerodnem mačku in prebrisani miški rasli vaši otroci. Pa veste, da je risanka uvrščena med deset najbolj nasilnih vseh časov?

Video: Planet TV

V oddaji Dan. na Planet TV se je Suzana Kozel poglobila v nastajanje risank za otroke, pa tudi v to, kako te vplivajo na razvoj v najobčutljivih letih našega življenja. Dobra risanka naj bi bila poučna, zabavna in nevsiljiva - otroku bi morala pustiti dovolj svobode, da sam razvije domišljijo.

Risanke, ki jih sinhronizirajo pod taktirko Jerneja Kuntnerja, so zabavne, nekateri menijo, da so celo veliko boljše od ameriškega izvirnika. Na svoji dolgi igralski in režiserski poti je Kuntner glas posodil številnim risanim likom, med drugim prijaznemu snežaku v animiranem z oskarjem nagrajenem filmu Ledeno kraljestvo.

Studio Ritem, ki sodeluje z vodilnimi ameriškimi filmskimi studii, zagovarja kakovost in si prizadeva zanjo. Če domači strokovnjaki presodijo, da določena vsebina ni primerna za slovenske otroke, na to brez zadržkov opozorijo tuje avtorje. "Včasih so pustili v originalu, pa nismo bili edina država, ki jih je opozorila na to, da se nam kaj takšnega ne zdi primerno za otroke," pravi Borut Berden iz Studia Ritem.

Starši morajo vedeti, kakšne risanke gledajo otroci

A z nekaj kliki na tablici ali daljincu je mogoče priti do raznolikega otroškega programa. Ta je lahko kakovosten ali pa ne. Nekaterim otrokom, ki se zabavajo ob gledanju risank, starši omejijo dostop do vsebin na televiziji ali elektronski tablici. "O vsebini se pogovarjava. Največkrat začne on, sploh če ga kakšna stvar vznemiri. 'Mami, to pa ni bilo prav, to je bilo pa grdo,'" pravi Anja Kren, mamica štiriletnika.

Vsebina risank je včasih neprimerna za otroke, saj vsebuje nasilne prizore, ki pri gledalcu vzbujajo jezo, strah in druga močna občutja. "Nekatere risanke so živčne, nervozne - Maša in medved, Grizli in glodavčki ... Povzročajo nekakšno napetost," meni psihologinja Lea Beznik. "Starši se moramo pozanimati, tudi sami gledati risanko, opazovati, katere občutke vzbuja, ko jo gledamo," dodaja.

Med gledanjem risank se v otrokih nabirajo čustva

Da nekatere risanke lahko celo škodijo otrokom, so potrdili tudi ruski psihologi, ki so na seznam neprimernih risank umestili na prvi pogled simpatičnega Spužija Kvadratnika ter ga med drugim označili za sebičnega in egoističnega. Veliko agresivnih elementov in norčevanja po mnenju istih psihologov vsebuje tudi legendarna risanka Tom in Jerry, ob kateri še vedno odraščajo generacije otrok. "Pogosto, ko otrok gleda risanko z jezno, agresivno vsebino, je pri miru, oči so odprte. Ko ugasnemo TV, se začne jeziti, ker so se v njem nabrala neka čustva in jih mora sprostiti," pojasnjuje Beznikova.

Da se to ne bi zgodilo, je dobro upoštevati nasvet, naj otrok, kot pravi Beznikova, gleda risanke le takrat, ko se dobro počuti. "Če otroku damo risanko, da bi se pomiril, ko je žalosten ali pod stresom, ustvarjamo vzorec, da ko se tako počutiš, potrebuješ nekaj zunanjega. To je lahko risanka, čokolada, alkohol, džojnt ali pa nakupovanje," pojasnjuje.

"Ne gledamo dobrih risank"

Bi lahko rekli, da otroci v Sloveniji vendarle gledajo dobre risanke? "Ne bi se upal strinjati z vami. Vsebinsko se ne morem vtikati, ker premalo vem, toda glede na to, kar ujamem, bi rekel, da ne gledajo dobrih risank, vsaj sinhronizacij," meni Kuntner, ki je kritičen režiser in velja za enega najboljših pri sinhronizaciji animiranih filmov v slovenščino. Ima žilico za to, da risani liki zaživijo v slovenskem okolju. Z uporabo slenga in narečij so po njegovem mnenju sinhronizacije še zabavnejše. Dobra risanka naj bi bila poučna, zabavna in nevsiljiva, otroku bi morala pustiti dovolj svobode, da sam razvije domišljijo.