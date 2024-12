Požar povsem uničil dva objekta, zagorel tudi lovski dom #foto

Požar, ki je v Spodnjem Grušovju izbruhnil v soboto popoldne, je v celoti uničil gospodarsko poslopje, veliko približno 10 x 20 metrov, bližnji manjši lesen objekt in več kmetijske mehanizacije, so sporočili s Policijske uprave Celje. Ogenj je poškodoval tudi bližnji stanovanjski hiši. Na nedeljsko jutro je v Šmarjah pri Jelšah zagorel lovski dom.

Domačinom Spodnjega Grušovja je na srečo uspelo iz hleva rešiti vso živino.

Požar je gasilo več kot 50 gasilcev iz petih prostovoljnih gasilskih društev, ki so s hitro intervencijo preprečili, da se požar ni razširil na sosednje objekte.

Po prvih ugotovitvah je požar izbruhnil v gospodarskem poslopju. Najverjetneje je zagorelo zaradi kratkega stika na električnih vodnikih.

Požar v lovskem domu

Ob 7.49 je v naselju Cerovec zagorel lovski dom Lovskega društva Šmarje pri Jelšah, pa so na Facebook profilu sporočili gasilci PGD Zibika.

V intervenciji so sodelovali še gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan in Šentvid pri Grobelnem in vsi skupaj požar uspešno pogasili.