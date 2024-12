Gasilci so v sredo okoli 21. ure posredovali v večstanovanjskem objektu na Prevaljah, kjer je zagorelo v delavnici v kletnih prostorih. Iz stavbe so evakuirali deset odraslih, mlajšega otroka in dva dojenčka, so zapisali na Facebook strani PGD Prevalje. Dva odrasla in dojenčka so odpeljali bolnišnico, zdravniško pomoč je potreboval tudi otrok.

Kot so zapisali na Facebook strani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Prevalje, se je dim širil po stopnišču in v stanovanja, kar je otežilo evakuacijo. Posredovalo je 24 gasilcev.

Vse evakuirane so namestili v gasilski dom Prevalje in aktivirali Zdravstveno-reševalni center Koroške, ki je v nadaljnjo obravnavo v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec odpeljali dva odrasla in dojenčka. En otrok pa je s starši poiskal zdravniško pomoč zaradi suma zastrupitve z monoksidom. Naknadno je nujna medicinska pomoč danes v jutranjih urah odpeljala še dve osebi v bolnišnico zaradi slabega počutja in suma zastrupitve z monoksidom.

Ko so požar v kletnih prostorih pogasili, so gasilci začeli sistematično prezračevanje stanovanj v objektu, saj je bila v vseh prostorih povečana koncentracija ogljikovega monoksida. Na kraju so postavili gasilsko stražo, ki je merila prisotnost plinov v objektu in prezračevala prostore. Po približno dveh urah je bila koncentracija monoksida nična in šest stanovalcev se je vrnilo v svoje domove, so pojasnili v PGD Prevalje. Na kraju je bila prisotna tudi patrulja policijske postaje Ravne na Koroškem.

Danes ob 6.46 so gasilci spet dobili poziv zaradi sproščanja ogljikovega monoksida v tem objektu. Ker so v jutranjih urah še dve osebi odpeljali v bolnišnico, so znova premerili vse prostore v objektu. Koncentracija monoksida v bloku je bila nična, so še pojasnili.