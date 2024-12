Zagorelo božično drevo, v požaru na Viču ena oseba huje poškodovana

V stanovanjski hiši na območju Viča v Ljubljani je v torek zvečer izbruhnil požar. Stanovalci so ga poskušali pogasiti, pri čemer sta bili ena oseba huje ena pa lažje poškodovani. Ogenj se je po prvih podatkih razširil z gorečega božičnega drevesa, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Huje poškodovano osebo so prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Požar so pogasili gasilci, ogenj pa je povzročil za več tisoč evrov škode.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so napovedali.