Požar nad Rakitovcem zanetil odvržen cigaretni ogorek 40-letnika iz Ljubljane

Obsežen požar na pobočjih Kavčiča, Lipnika in Goliča nad vasjo Rakitovec ob meji med občino Koper in Hrvaško se je v torek popoldne razplamtel, ker je 40-letni moški z območja Ljubljane v naravo odvrgel cigaretni ogorek, so danes sporočili s koprske policijske uprave. Ocenili so, da je zgorelo približno sto hektarjev trave in nizke podrasti.

Policisti še zbirajo obvestila o dogodku. Napovedali so, da bodo po koncu preiskave ustrezno ukrepali.

S požarom se je v noči na sredo borilo približno 150 gasilcev. Njihovo delo je oviral močan veter, zaradi nizkih temperatur jim je zmrzovala voda v ceveh, hoja po travniških pobočjih v temi pa je bila nevarna. Poleg poklicnih gasilcev iz Kopra, Sežane in hrvaškega Buzeta so v akciji sodelovali člani približno 30 prostovoljnih društev iz vse Primorske in hrvaške Istre.

Ogenj se je širil v različne smeri, škodo zato še ocenjujejo

Gasilce so o požaru obvestili v torek ob 17.27. Ogenj so omejili približno ob 1. uri, do 7. ure so ga pogasili. V sredo čez dan je območje požara stražilo še približno 30 gasilcev.

Policisti in gasilci so na grobo ocenili, da je zgorelo približno sto hektarjev površine, vendar so poudarili, da je to težko izmeriti, ker se je ogenj širil v t. i. jezikih v različne smeri. Na hrvaški strani meje je ogenj po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina zajel manj kot dva hektarja površin in ni povzročil večje škode.