Tragedija v Franciji: v požaru umrla mama s sedmimi otroki

V požaru v hiši v kraju Charly-sur-Marne, približno sto kilometrov vzhodno od Pariza, so zaradi zadušitve umrli mama in sedem otrok, starih od dve do 14 let. Po prvih podatkih naj bi požar povzročila napaka na sušilnem stroju.

JUST IN: #BNNFrance Reports.



Tragedy struck a family in Charly-sur-Marne, Aisne department in northeastern France, as a house fire claimed the lives of a mother and seven of her children. #France #Fire #Accident pic.twitter.com/LS8HzNvyjK — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 6, 2023

To je najsmrtonosnejši tovrstni dogodek v zadnjih desetih letih, potem ko je leta 2013 v Saint-Quentinu na severovzhodu države umrlo pet otrok, starih od dve do devet let, poročajo francoski mediji.

Požar je gasilo 80 gasilcev. "Otroci, pet deklic in dva fanta, ter njihova mati so se zadušili v dimu, njihova telesa pa niso zgorela," je dejala tožilka Julien Morino-Ros. Štirje otroci so bili iz materinega prvega zakona.

"Brez dvoma je vzrok požara sušilni stroj, ki je zagorel v pritličju," je še dejala tožilka in dodala, da preiskava tragičnega dogodka poteka.

Oče družine, 40-letni moški, je utrpel hude opekline, odpeljali so ga v bolnišnico. Prvi je na pomoč priskočil sosed gasilec, ki je poklical kolege.