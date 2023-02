Čile: obsežni gozdni požari terjali najmanj 23 žrtev

Na jugu Čila divjajo številni obsežni gozdni požari, v katerih je doslej umrlo najmanj 23 ljudi. Ognjeni zublji so zajeli več tisoč hektarjev površin. Po navedbah notranjega ministrstva je aktivnih več kot 200 požarov, gašenje pa otežujeta huda vročina in suša, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V požarih je bilo doslej po navedbah notranjega ministrstva poškodovanih skoraj tisoč ljudi, uničene ali poškodovane so številne hiše.

Nacionalna služba za preprečevanje in odzivanje na nesreče v Čilu je sporočila, da je aktivnih 251 požarov, od katerih jih 80 ni pod nadzorom.

Uničenih je najmanj 88 hiš

Požari, ki jih je sprožil uničujoč vročinski val, ogrožajo več podeželskih mest, uničili so najmanj 88 hiš in zajeli 47.000 hektarjev gozda, so sporočili. Vlada je razglasila izredne razmere v pokrajinah Araukanija, Nuble in Bio Bio.

S plameni se bori na tisoče gasilcev in prebivalcev, na pomoč pa je bilo napotenih tudi več deset letal, kljub temu se število požarov širi.

Vlada je zaprosila za mednarodno pomoč, med drugim sta jo že poslali ali napovedali Španija in sosednja Argentina.

Zlasti je prizadeta občina Santa Juana v regiji Bio Bio, kjer je po prvih podatkih pogrešanih najmanj deset ljudi, je sporočila čilska notranja ministrica Carolina Toha.

"V zadnjem tednu te krize je pogorelo enako območje kot običajno v celem letu," je opozorila na obsežnost požarov, ki so zajeli na tisoče hektarjev na območju približno 500 kilometrov južno od glavnega mesta Santiago de Chile.

Aretirali so sedem ljudi, ki naj bi namerno podtaknili požare

"Vremenske razmere so otežile gašenje požarov. Širijo se in izredne razmere so vse hujše. Ta trend moramo obrniti," je poudarila.

Vzroki požarov so bili sprva še nejasni. Doslej so aretirali sedem ljudi, ki naj bi namerno podtaknili požare. Predsednik Gabriel Boric je že opozoril, da prebivalci še vedno kurijo smeti tudi pri 42 stopinjah Celzija, poroča AFP.