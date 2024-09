Povprečna bruto plača za julij se je v primerjavi s plačo za junij v zasebnem sektorju zvišala za 1,2 odstotka, medtem ko se je v javnem sektorju za 0,7 odstotka znižala. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nižja za 1,1 odstotka.

V povprečju je bila najvišja plača za julij izplačana v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.374,04 evra bruto oziroma 2.048,43 evra neto) ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.356,81 evra bruto oziroma 2.059,91 evra neto), najnižja pa v gostinstvu (1.731,35 evra bruto oziroma 1.132,60 evra neto).

Statistični urad je postregel še z letno primerjavo, ki kaže, da se je bruto plača za julij v bruto znesku nominalno zvišala za 7,2 odstotka, v neto znesku pa za 4,7 odstotka. Realno se je medtem zvišala za 5,8 oziroma 3,4 odstotka.