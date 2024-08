Junija povprečna plača nekoliko višja od majske

Povprečna plača je junija znašala 2.366,79 evra bruto oz. 1.501,97 evra neto. To je nekoliko več kot maja – nominalno za en odstotek več, realno pa za 0,6 odstotka več. V letu dni se je povprečna bruto plača zvišala za 5,2 odstotka, neto pa za 2,6 odstotka. Tudi povprečna mesečna plača za letošnje prvo polletje je bila na letni ravni višja.

Plača v prvem letošnjem polletju je bila glede na prvo lansko polletje v bruto znesku nominalno višja za 6,5 odstotka (oz. realno za 3,5 odstotka), v neto znesku pa nominalno za štiri odstotke (oz. realno za 1,1 odstotka).

V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača junija znižala za 1,1 odstotka, medtem ko se je v javnem sektorju zvišala za 5,2 odstotka, so izračunali na statističnem uradu. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila višja za 6,3 odstotka.

Glavni razlog za tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju je bila uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 odstotka s 1. junijem, o kateri so se predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlada dogovorili ob koncu prejšnjega leta, so pojasnili.

V javnem sektorju je bila povprečna plača junija višja kot v zasebnem. V zasebnem sektorju je namreč znašala 2.214,91 evra bruto, v javnem pa 2.701,33 evra.

Se je pa povprečna mesečna bruto plača za prvo letošnje polletje glede na enako obdobje lani v zasebnem sektorju vseeno zvišala občutneje (za 7,6 odstotka) kot v javnem sektorju, kjer je bila višja za 4,4 odstotka (v institucionalnem sektorju država je zrasla za 3,8 odstotka).

V povprečju je bila najvišja plača za junij izplačana v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.630,28 evra bruto oz. 2.241,33 evra neto), najnižja pa v gostinstvu (1.746,26 evra bruto oz. 1.142,43 evra neto).