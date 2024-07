Bo pot do slapa Rinka odslej potekala drugje?

Nedeljsko popoldansko močno neurje v Logarski dolini je po dobrem tednu dni znova razdejalo območje pod slapom Rinka. Pristojni zato razmišljajo, da bodo pot do slapa prestavili drugam, dokler se struga Savinje na tem območju ne zaščiti in očisti, je za STA danes povedala županja Solčave Katarina Prelesnik.

Kot je dejala Prelesnikova, na tem območju namreč ne morejo imeti vsak teden bagrov, s katerimi odstranjujejo nasuto kamenje iz struge.

Po njenih besedah je po neurju, ki se je na tem območju razbesnelo v nedeljo okoli 15.30, gorska reševalna služba rešila 17 planincev z Okrešlja. Prav tako sta se dva planinca, ki sta bila v okolici Orlovega gnezda, v dolino vrnila z gorskimi reševalci. Vsi planinci so nepoškodovani, je zatrdila županja.

Iz prostorov Planinskega doma na Okrešlju je po njenih besedah neurje odneslo hladilnik in še nekaj gostinske opreme.

Danes bodo ponovno zaprli cesto do slapa Rinka

Županja je napovedala še, da bodo morali danes zaradi vnovičnega neurja ponovno zapreti cesto od Logarskega dola do slapa Rinka. Pojasnila je, da je bil že od prejšnjega ponedeljka na cesti znak, da je promet po tej cesti prepovedan, vendar obiskovalci tega niso spoštovali. Kljub vsemu bo vsaj del poti še vedno odprt, zato je obisk Logarske doline mogoč še naprej.

Obiskovalci so sicer imeli v nedeljo parkirana vozila pod slapom, vendar so se še pravočasno umaknili in nobeno vozilo ni bilo zasuto, ostal naj bi le en motor.