Poštar v Kranju ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo #video

Na Pošti Slovenije so potrdili, da je poštar na poti proti poslovalnici na Dražgoški ulici v Kranju opazil, da je iz baterije službenega kolesa začelo goreti. "Pismonoša je skladno z navodili in protokoli takoj zapustil kolo, se umaknil na varno in v dogodku ni bil poškodovan. Nemudoma je o dogodku obvestil Regijski center za obveščanje, ki je na kraj poslal gasilce, ki so ogenj uspešno pogasili, policisti pa so nato opravili ogled. Podobnega primera s kolesi tega tipa pred tem nismo zabeležili. Preiskava dogodka še teče," so nam pojasnili v podjetju.