Vlada je posodobila seznam epidemiološko varnih držav oziroma tako imenovani zeleni seznam. Nanj se z jutrišnjim dnem ponovno vračata Francija in Češka.

Zeleni seznam: brez omejitev



Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Češka administrativna enota Moravsko-šlezijsko pa ostaja na rumenem seznamu, so sporočili po seji vlade.

Rumeni seznam: slovenski državljani brez karantene



Iz držav ali administrativnih enot držav na rumenem seznamu lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihajajo iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila.



Sicer se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodijo med izjeme, ki so opisane v Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Zeleni seznam držav (vstop brez karantene) od 7. julija 2020:

1. Madžarska

2. Avstrija

3. Ciper

4. Češka (brez Moravsko-šlezijske administrativne enote Češke)

5. Estonija

6. Finska

7. Nemčija

8. Grčija

9. Islandija

10. Latvija

11. Litva

12. Lihtenštajn

13. Norveška

14. Slovaška

15. Švica

16. Italija

17. Danska

18. Irska

19. Malta

20. Španija

21. Belgija

22. Nizozemska

23. Francija

Na rdečem seznamu oziroma seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko ni sprememb.