Poslanec SMC: Prihajajo ponudbe iz levega tabora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec SMC Branislav Rajić je potrdil, da je v pogovorih s predstavniki levosredinskih strank prejel tudi ponudbe za prestop v levi tabor, a se mu ne zdijo realne, zato o njih zdaj ne razmišlja. Kot je še dejal, so bili vsi "predmet nekega tipanja", vendar so to po njegovi oceni "politični poskusi, da se doseže več, kot v tem trenutku imaš".