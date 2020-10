Poslanci pravijo, da svarilna pošta ni vplivala nanje

V SMC, NSi in DeSUS trdijo, da svarilna pošta skupine Anonymous, ki so jo prejeli pred odločanjem, nanje ni vplivala.

V koalicijskih strankah zagotavljajo, da so podprli kandidatko za viceguvernerko Arjano Brezigar Masten in kandidata za ustavnega sodnika Anžeta Erbežnika. Menijo, da njuna neizvolitev ne kaže na neenotnost koalicije. V SMC, NSi in DeSUS trdijo, da svarilna pošta Anonymousa, ki so jo prejeli pred odločanjem, nanje ni vplivala. SMC je grožnje prijavila policiji.

Za imenovanje ustavnega sodnika in viceguvernerja je v DZ potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa jih Brezigar Mastenova in Erbežnik na sredinem tajnem glasovanju v DZ nepričakovano nista prejela. Na parlamentarni mandatno-volilni komisiji sta pred tem prejela ustrezno podporo, na tajnem glasovanju v DZ pa ju je podprlo 44 poslancev, 35 jih je bilo proti. Koalicijske poslanske skupine imajo sicer 46 glasov, SNS, ki sodeluje z vlado, pa tri, piše STA.

V poslanski skupini SDS so spomnili, da so svojo podporo kandidatoma izrazili že na pogovoru pri predsedniku republike. Vsi njihovi poslanci so glasovnice prevzeli in glasovali za omenjena kandidata, so navedli za STA. Zatrdili so, da glasovanje ne kaže na neenotnost koalicije, v kateri ni neskladij.

Prejeli pošto skupine Anonymous: Ljubice in ljubimci vam bodo hvaležni

Poslanci SMC, NSi, DeSUS in poslanca narodnih skupnosti so sicer večer pred glasovanjem prejeli elektronsko pošto skupine Anonymous. O tem je danes prvi poročal Požareport. Pošiljatelji poslance med drugim svarijo pred podporo Erbežniku.

Opozarjajo jih, da jih bodo tiho opazovali, od sredinega glasovanja pa naj bi bilo odvisno tudi, "koliko okostnjakov, ki jih pridno skrivate v svojih omarah", bodo predstavili javnosti. "Naredite, kar je prav, vsaj enkrat. Hvaležni vam bodo volivci, pa ljubice in ljubimci. Pa tisti, ki so vas kdaj podkupili. Morda ne vseh, res je ... A tisti, o katerih govorimo, dobro veste, da ste to vi," so zagrozili v pismu.

V SMC so za STA pojasnili, da so grožnjo prijavili pristojnim organom. Ob tem so poudarili, da takšna pisma in grožnje ne vplivajo na glasovanja poslank in poslancev SMC. Po njihovem mnenju glasovanje ne kaže na neenotnost v koaliciji. Spomnili so na podobne izide glasovanj že v preteklosti ter navedli, da je težko s prstom kazati na kogarkoli.

Poslanec NSi odsoten zaradi bolezni

V NSi kljub nepričakovanemu rezultatu glasovanja ne vidijo kot grožnje trdnosti koalicije. Oba kandidata so ocenili kot kompetentna, pismo Anonymousa na njihovo glasovanje ni vplivalo, so zatrdili. Pojasnili so še, da je bil sicer njihov poslanec Mihael Prevc opravičeno odsoten zaradi bolezni.

Tudi v DeSUS zatrjujejo, da grožnje v elektronski pošti nanje niso vplivale. Tako za položaj ustavnega sodnika kot za viceguvernerja so imeli po tri favorite, med katerimi sta bila tudi Erbežnik in Brezigar Mastenova. Od tedaj si noben od poslancev ni premislil, so navedli v DeSUS.

Tudi poslanci SNS naj bi podprli kandidata

Predsednik SNS Zmago Jelinčič zatrjuje, da so kandidata podprli vsi trije strankini poslanci.

Koprivc: Koalicija vendarle ni tako enotna

Na novinarski konferenci se je danes odzval tudi del opozicije, ki je kandidatoma podporo odrekel. Poslanec SD Marko Koprivc je spomnil, da gre že za drugi primer, ko kandidati na tajnem glasovanju v DZ niso bili izvoljeni. To je po njegovem mnenju dokaz, da koalicija vendarle ni tako enotna in da si določeni poslanci upajo zoperstaviti SDS na tajnemu glasovanju, na javnem pa še ne.

Po mnenju poslanca Levice Primoža Siterja je glasovanje o ustavnem sodniku jasen indikator, da se stvari v vladni koaliciji krhajo.

Poslanec SAB Marko Bandelli meni, da se je vlada izgubila in so "sodi začeli puščati", interesi so že postali malo drugačni. Aljaž Kovačič (LMŠ) je dejal le, da gre kritika tako koaliciji kot predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je kandidata predlagal.

Pahor je sicer napovedal objavo novega javnega poziva tako za funkcijo ustavnega sodnika kot viceguvernerja.