Poslanci odredili preiskovalno komisijo o otroški srčni kirurgiji

Poslanci državnega zbora so na današnji seji brez glasovanja odredili ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS. Glasovanje ni bilo potrebno, saj se je pod zahtevo podpisala več kot tretjina poslancev.

Jelka Godec (SDS) je na seji v imenu predlagateljev pojasnila, da želijo v SDS, NSi in SNS s preiskovalno komisijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ne deluje kakovostno in varno. Širšo neučinkovitost javnega zdravstva po njenih besedah kažejo tudi nepravilnosti pri nakupih medicinske opreme.

Svarila pred zlorabo komisije za politično samopromocijo

Konstruktivno sodelovanje v preiskovalni komisiji o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nakupov medicinske opreme so v razpravi napovedali tudi poslanci preostalih strank, so pa opozorili na nevarnost zlorabe komisije za politično samopromocijo. Posvarili so tudi pred populističnim stališčem, da je v javnem zdravstvu vse črno.

Program otroške kardiologije je Godčeva označila za vzorčen primer neučinkovite organizacije zdravstvene dejavnosti, ki se vleče že leta. Jože Lenart (LMŠ) in Jani Prednik (SD) sta spomnila na škodljivost vnaprejšnjih in pavšalnih ocen o stanju zdravstva in njegovih težavah. Prednik je tudi opozoril, da bi preseganje pooblastil parlamentarne preiskave škodilo preiskavam drugih organov.

V SDS bodo za predsednico komisije predlagali Godčevo

Mojca Žnidarič (SMC) je pozvala stroko, vključno z zdravniško zbornico, naj se uskladi in poišče ustrezno rešitev za program otroške kardiologije. Franc Trček (Levica) je podvomil o učinkovitosti komisije. Meni namreč, da je komisija po eni strani preozko, po drugi pa preveč razpršeno zastavljena. Blaž Pavlin (NSi) je izrazil upanje, da bodo odgovorni "za to nacionalno sramoto" kaznovani.

V preiskovalni komisiji imajo vse poslanske skupine enako število članov, predsednika pa izvolijo med poslanci, ki so vložili zahtevo za preiskavo. V SDS so napovedali, da bodo za predsednico predlagali Godčevo.