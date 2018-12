Ko je bila še deklica, je UKC Ljubljana naredil napako. Zdaj bo dobila odškodnino.

Bila je normalno razvit otrok, ko jo je mati, ki se je z njo v Slovenijo zatekla pred vojno v BiH, januarja 1992 pripeljala v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana zaradi aspiracije tujka (tablete železa proti slabokrvnosti). Ta ji je zašel v bronhij, zato so opravili več bronhoskopij. Pri tretji se je zapletlo zaradi pnevmotoraksa oziroma vdora zraka v obpljučni prostor, ki mu je sledil zastoj srca in dihanja, danes poročata časnika Delo in Slovenske novice.

Kaj je bil vzrok za zaplet?

Vzrok za zaplet je bilo nestrokovno ravnanje zdravnikov, ki niso preverjali prehodnosti vstavljenega drena ne pred izvajanjem bronhoskopije ne med njo, zaradi česar je nastal pnevmotoraks, ki je bil ključni vzrok za zastoj srca. Zdravstveno osebje bi moralo že takoj po zapletu z zastojem srca oziroma na začetku reanimacije posumiti na pnevmotoraks, ki je pogosta komplikacija pri bronhoskopiji, in na zamašen dren. A tega ni storilo.

Po tretji bronhoskopiji so deklico 10. marca 1992 operirali zaradi odstranitve tujka, tudi po tem so opravili večkratne posege in bronhoskopije, a se njeno zdravstveno stanje, razen da so izzvenele težave z dihanjem, ni bistveno popravilo. Zdaj odrasla ženska ima zelo težke posledice in ni zmožna sama skrbeti zase in se preživljati.

Zatrjevali so, da zapleta ni bilo mogoče preprečiti

V UKC so zatrjevali, da je šlo za redek zaplet, ki ga ni mogoče preprečiti. Trdili so tudi, da je bil poseg opravljen v skladu s pravili stroke. A je sodišče, ki se je oprlo na izvedenska mnenja, jasno izpostavilo, da je huda invalidnost dekleta - cerebralna paraliza, motnja vida in govora ter huda upočasnitev umskega razvoja - posledica pomanjkanja kisika in krvi v možganih zaradi zastoja srca in zapoznelega reagiranja zdravnikov, navajata časnika.

Po pravnomočni sodbi sta morala UKC in zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) oškodovanki za nepremoženjsko škodo plačati skupaj 220 tisoč evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi - solidarno 56.712 evrov, UKC pa še 163.287 evrov. Njeni materi je sodišče prisodilo 12 tisoč evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi invalidnosti hčere - UKC in ZZZS je naložilo plačilo skupaj 3.306, UKC pa še 8.693 evrov. UKC je dolžan oškodovanki vrniti tudi 3.700 evrov pravdnih stroškov.

V posebnem postopku je sodišče odločilo še o odškodnini za povrnitev izgube pri zaslužku in ji dosodilo 45 tisoč evrov, kar je odškodnina za zaslužek, ki bi ga lahko imela od dopolnjenega 18. leta v 2008, ko bi lahko začela delati po končanem šolanju, do vložitve tožbe decembra 2012, kar je po mnenju sodišča primerna odškodnina za izgubo pri zaslužku glede na mesečno plačo v Sloveniji.

Od vložitve tožbe pa ji mora klinični center plačevati mesečno rento v višini 986 evrov. Zahtevek zoper ZZZS za izgubo pri zaslužku je dekletova mati umaknila.