Poslanci o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in vračilu covidnih glob

Poslanci bodo razpravljali o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Foto: STA

Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju plenarne seje opravili splošno razpravo o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero namerava koalicija preoblikovati dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dan bodo sicer začeli z obravnavo predloga zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov.

Vladni predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19, med drugim predvideva povrnitev plačanih oz. izterjanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

Predlog zakona predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, predvidena pa je tudi sanacija pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer samodejni izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč.

Predlog Svobode: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bi prenesli v obvezno

Po predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku, in sicer v višini 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Zavezanci za plačilo prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prejemnik sredstev bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ne več tri zasebne zavarovalnice. Predlog so pripravili v Svobodi.