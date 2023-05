Jug: Otroški srčni kirurg Weiss dal odpoved. Užaloščen sem.

"Otroška srčna kirurgija v UKC Ljubljana nemoteno deluje in rezultati so nad pričakovanji za center, ki ga imamo. Na kadrovskem področju pa prihaja do sprememb," je povedal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug in v nadaljevanju novinarske konference pojasnil, da je otroški srčni kirurg Miha Weiss dal nepreklicno odpoved in zapušča UKC Ljubljana. To je že drugi odhod otroškega srčnega kirurga iz UKC Ljubljana v zadnjih dveh mesecih.