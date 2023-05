DZ glasuje o rebalansu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančni minister Klemen Boštjančič je na sredini razpravi v parlamentu poudaril, da se skupni kadrovski načrt zaradi reorganizacije vlade ni povečal, saj so le prerazporedili 600 javnih uslužbencev. Foto: STA

Potem ko se je v sredo seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna, bo DZ po današnjem zaključku predvidenih obravnav glasoval o njegovem sprejemu. Podporo mu napovedujejo poslanci koalicije, medtem ko v opoziciji opozarjajo predvsem na preskromno pomoč gospodarstvu in ljudem ter visok primanjkljaj.

Rebalans je potreben, ker so se z reorganizacijo vlade v začetku tega leta več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še tri nova. Ob tem vlada pričakuje nekaj manj prihodkov, zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo je lahko za 609 milijonov evrov znižala tudi odhodke. Primanjkljaj naj bi se oblikoval pri 2,9 milijarde evrov.

Med proračunskimi dokumenti je še predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Spremembe se med drugim nanašajo na zagotavljanje sredstev proračunskemu skladu za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na zmanjšanje dopustnega zadolževanja države in obsega poroštev.

Na mizi zimski letni dodatek za upokojence

Pričakovati je, da bodo poslanci na predlog koalicije v zakon zapisali še uvedbo zimskega letnega dodatka za upokojence ter za 1,8 odstotka višja izplačila pokojnin v letošnjem novembru in decembru, s čimer naj bi upokojenci lažje prebrodili obdobje do predvidene redne uskladitve pokojnin v začetku leta 2024.