Poslanci danes tudi o spremembah financiranja zasebnih šol

V državnem zboru sta danes predvideni splošni razpravi o spremembah financiranja zasebnih šol in azilne zakonodaje. S predlagano novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja želi vlada spremeniti financiranje zasebnih osnovnih šol. Z novelo zakona o mednarodni zaščiti pa SDS predlaga zaostritev pogojev za pridobitev azila. Za splošni razpravi o obeh predlogih novel je skupaj predvidenih več kot 11 ur.

Predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da bi uresničilo odločba ustavnega sodišča. S predlagano novelo bi država obvezni del javnega programa financirala stoodstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Za tiste, ki so že vpisani, se financiranje do konca osnovne šole ne bi spremenilo.

Zasebne šole opozarjajo na zmanjšanje financiranja javnega programa

Slednje po opozorilih zasebnih osnovnih šolah pomeni, da bi država skupno financiranje javnega programa z zdajšnjih 85-odstotkov znižala na okoli 65-odstotkov, kar da je v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča, ki da je zahtevalo stoodstotno financiranje. Na ministrstvu so nasprotno prepričani, da predlog uresničuje odločbo, saj da so ustavni sodniki zahtevali le stoodstotno financiranje obveznega dela javnega programa.

Zakonodajno-pravna služba državnega zbora se o predlogu v tej fazi postopka še ni izrekla, služba vlade za zakonodajo pa je v svojem mnenju opozorila, da bodo pobudniki ustavne presoje s predlagano ureditvijo v slabšem pravnem položaju, kot so bili.

SDS predlaga zaostritev pogojev za pridobitev mednarodne zaščite

Predlog novele zakona o mednarodni zaščiti so v državni zbor vložili poslanci SDS. V njej med drugim predlagajo, da v Sloveniji za azil ne bi mogli zaprositi tisti, ki bi v državo vstopili prek druge varne države. Predlagajo tudi skrajšanje postopkov za obravnavo prošnje za azil.

V državnem zboru se bo danes spet sestala komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki bi morala v torek zaslišati načelnico Generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc, vendar se je ta zaradi neodložljivih obveznosti opravičila. Komisija ji je za zaslišanje zato ponudila dva nova alternativna datuma, in sicer danes in v četrtek. Ali bo Ermenčeva zaslišana danes, še ni znano, v vsakem primeru pa Knovs za danes načrtuje zaslišanje operativcev obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo.