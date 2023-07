Poslanci bodo odredili parlamentarno preiskavo glede C0

Poslanci bodo ob zaključku redne junijske seje odredili parlamentarno preiskavo, v okviru katere bodo člani komisije ugotavljali morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0. Pobudniki so poslanci SDS, pridružili so se jim tudi člani druge opozicijske stranke NSi.

V SDS so v uradni zahtevi zapisali, da gre za parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstvo okolja.

SDS: Gre za ekološko nasilje, ekološki kriminal

Kot je maja na novinarski konferenci povedala poslanka SDS Anja Bah Žibert, so se v SDS za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije zavzeli, ker projekt gradnje kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika ogroža pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi, pitna voda pa je neprecenljiva.

Ponovila je, da je pravica do pitne vode v Sloveniji od leta 2016 ustavno zaščitena. "Zato nihče v tej državi ne sme imeti pravice, da to veliko in pomembno dobrino, nenadomestljivo dobrino, kakorkoli ogroža. Tudi župan Janković ne. Gre za ekološko nasilje, ekološki kriminal," je bila ostra.

K začasni zaustavitvi gradnje pozvala tudi Nataša Pirc Musar

Gradnja kanala C0 že dlje časa razburja del javnosti. K začasni zaustavitvi del je pred časom pozvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Z vlade so pred mesecem dni sporočili, da ni podlage za zadržanje izvajanja projekta. Gradnjo bi, kot so tedaj zapisali, lahko ustavil le investitor. Dodali so, da inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti v postopkih, ki so že zaključeni. Nekateri postopki pa so še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja.

Ljubljanski župan Zoran Janković ves čas poudarja, da bodo projekt dokončali. S kanalom občina zapira 6.400 greznic, Janković pa trdi, da bo voda tako še bolj zaščitena in varna tudi pred morebitnimi potresi. Glede poziva SDS k ustanovitvi parlamentarne preiskave je sredi maja povedal, da s tem nima nobenih težav. "To je pričakovano, če bom vabljen, bom šel," je povedal. Takšnih poskusov je bilo več, je dejal in dodal: "Vem, da jih motim."