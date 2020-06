Poslancem še nižje plače, 828 evrov manj doplačila Kučanu

Poslanci so včeraj dobili plače, ki so bile še nižje kot mesec prej. Zaradi epidemije, ki je veljala od 13. marca do konca maja, so politikom plače znižane za 30 odstotkov. Za marec so poslanci dobili običajne plače, za april za 30 odstotkov nižjo, majska plača, ki so jo dobili včeraj, pa je še dodatno znižana zaradi poračuna za polovico marca. Junijska plača bo znova enaka kot pred epidemijo. Znižana so bila tudi nadomestila bivšim politikom, ki si ne morejo najti dela: od DZ to nadomestilo dobivata nekdanji premier Miro Cerar in članica "senčne vlade" Marjana Šarca Nina Maurovič. Precej manj doplačila k pokojnini je dobil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan.