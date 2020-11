Poslanca SDS s kazensko ovadbo zaradi suma izdaje tajnih podatkov

Člana Knovsa iz vrst SDS, Anja Bah Žibert in Dejan Kaloh, sta vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Kot sta danes pojasnila poslanca, gre za odtekanje podrobnosti iz nenapovedanega nadzora pooblaščene skupine Knovsa na Sovi, NPU in Generalni policijski upravi v dva medija, in sicer 24ur.com in Dnevnik.

Pretekli torek je pooblaščena skupina parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) opravila nenapovedan nadzor na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), Generalni policijski upravi (GPU) in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova).

Anja Bah Žibert in Dejan Kaloh opozarjata, da so bile glede nadzora v dveh medijih predstavljene podrobnosti, za katere niti člani Knovsa, vsaj nekateri, niso vedeli. Po besedah poslanke ne gre le za zlorabo Knovsa v politične namene, ampak sta ogrožena tako delovanje obveščevalno-varnostnih služb kot nacionalna varnost. Kot člana Knovsa sta dolžna naznaniti sum kaznivega dejanja, navaja STA.

Kršenih več členov kazenskega zakonika

Po njenih besedah je bilo kršenih nekaj členov kazenskega zakonika, zakon o tajnih podatkih, zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb ter poslovnik Knovsa. Glede na to, da se ve, kdo je bil v pooblaščeni skupini - poleg njiju še dva člana komisije DZ in sekretarka -, je sum tega kaznivega dejanja po besedah Bah Žibertove in Kaloha precej zožen na posamezne osebe in gre najverjetneje za člana Knovsa.

"V SDS si ne želimo, da je 10. sedež Knovsa tisti sedež, ki ga imajo predstavniki medijev. Tako se ne da delati. Knovs ima jasne naloge in pooblastila ter jasno sestavo," je poudarila Bah Žibertova.

Po besedah Kaloha gre pri kazenski ovadbi za sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov po 260. členu kazenskega zakonika. Ovadbi je predložen predlog izvedb posameznih preiskovalnih dejanj. Poslanca pa kot priče predlagata predstavnike nadzorovanih služb, ki so bili v posamičnih nadzorih, da povedo, v kakšnem obsegu je prišlo do izdaje tajnih podatkov.

Kaloh: Obstaja bojazen, da je bil ogrožen nacionalni interes Slovenije

Kaloh je opozoril na nadzor na Sovi. "Obstaja realna bojazen, da je bil ogrožen nacionalni interes Slovenije. Kot ste prebrali iz obeh medijev, so se tam pogovarjali tudi o nasilnih protestih, ki so bili minuli četrtek. Tam se je operiralo z določeni imeni in realna bojazen je, da novinarji Dnevnika in 24ur.com ta imena posedujejo," je dejal.

Pojasnil je tudi, da se je na 24ur.com pojavil članek o nadzoru ob 15.10, pooblaščena skupina pa je nadzor na Sovi končala ob 15.30. Tako sklepa, da je nekdo, ki je vedel, kaj so teme nadzora in kaj se bo spraševalo, o tem predhodno seznanil novinarje ali pa da je bil nekdo od članov Knovsa ozvočen. "To bi bila grozljivka na celi črti," je opozoril Kaloh, ki upa, da se bo izkazalo, da ni tako.

Upa tudi, da bo specializirano državno tožilstvo s posebno skrbnostjo preučilo kazensko ovadbo, ker gre po njegovem mnenju za zgodovinsko odtekanje podatkov iz samega nadzora v kontekstu obsega izdaje tajnih podatkov, še poroča STA.