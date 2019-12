Posilstvo nezavestne ženske ni posilstvo, ker se ni upirala? #video

Slovenska zakonodaja dejanje posilstva dojema kot kaznivo, samo če so prisotni nasilje, grožnje ali prisila. Nevladniki in ministrica za pravosodje Andreja Katič se zavzemajo za spremembo definicije. Če oseba ni dala jasnega soglasja - ni nujno, da je to izraženo z besedami -, gre za posilstvo, pravijo.

Slovenijo je januarja razburila sodba koprskega višjega sodišča. Moškega, ki je opito znanko spolno napadel med spanjem, so oprostili posilstva, ker je silo uporabil šele, ko se je zbudila. Obsodili so ga le za spolno zlorabo slabotne osebe. Več v članku Med spanjem jo je spolno napadel: Vrhovno sodišče pritrdilo višjemu sodišču.

Podoben primer je novembra dvignil na noge tudi špansko javnost, ko je sodišče pet moških, obtoženih skupinskega posilstva 14-letne deklice, oprostilo posilstva in jih obsodilo le spolne zlorabe, ker je bila deklica nezavestna. Tudi španska zakonodaja, podobno kot slovenska, namreč za kaznivo dejanje posilstva zahteva prisotnost nasilja oziroma grožnje.

Primera sta tako v Španiji kot v Sloveniji odprla javno debato o spremembi definicije posilstva, omenjata se dva modela, in sicer "da pomeni da" in "ne pomeni ne".

Ker žrtve pogosto niso sposobne izraziti nestrinjanja, se nevladniki in ministrica za pravosodje zavzemajo za model "ja pomeni ja", ne pa za model "ne pomeni ne". Foto: Getty Images

Več nevladnih organizacij in izobraževalne ustanove, ki v Sloveniji delujejo na področju zaščite človekovih pravic (Amnesty International Slovenije, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ključ, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Inštitut 8. marec, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC in Slovenska fundacija za UNICEF), se je marca zavzelo, da se kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v slovenski zakonodaji v čim krajšem času opredelijo v skladu s konceptom privolitve in po modelu "ja pomeni ja".

Opozarjajo namreč, da definicija kaznivega dejanja posilstva v slovenskem zakoniku ni v skladu z mednarodnim pravom in standardi človekovih pravic ter prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.

Žrtve pogosto otrpnejo, se ne upirajo ali rečejo "ne"

"Zakoni so podlaga obnašanju in stališčem ljudi: Slovenija mora v zakonu jasno opredeliti, da je spolni odnos brez privolitve posilstvo. Ob tem pa mora tudi jasno določiti, da molk ali odsotnost besede 'ne' ne predstavljata privolitve oziroma soglasja," pravijo.

Iz izsledkov raziskav namreč izhaja, da visok odstotek žrtev spolnega nasilja in posilstva otrpne, v tem stanju niso sposobne izraziti ničesar in se tudi niso sposobne upirati, pravijo nevladniki. Še posebej pogosto je to v odnosih med partnerjema, kjer že obstaja nasilje v družini, ko se žrtve spolnim odnosom ne upirajo, ker vedo, da bo to zanje imelo negativne posledice, opozarjajo.

Model "ja pomeni ja": privolitev je lahko dana tudi z dejanji

Ker žrtve pogosto niso sposobne izraziti nestrinjanja, se nevladniki zavzemajo za model "ja pomeni ja", ne pa za model "ne pomeni ne". Model "ja pomeni ja" seveda ne pomeni, da mora oseba privolitev nujno izraziti z besedami. Privolitev je lahko dana tudi z dejanji, dokler te jasno kažejo dovoljenje in željo sodelovanja v spolni aktivnosti.

Model "ne pomeni ne" temelji na zmotni predpostavki, da je ženska (oziroma kdorkoli) ves čas na voljo za spolni odnos in da ga mora, če ga ne želi, izrecno zavrniti in reči "ne", še pravijo nevladniki. "Samo zato, ker nekdo molči ali ne reče ne, s tem privolitve še ne daje," poudarjajo.

V Sloveniji spolno nasilje prijavi le 16 odstotkov žrtev

Za oddajo Argument na Planetu je aprila spregovorila žrtev spolnega nasilja.

Letos so policisti v Sloveniji vložili kazensko ovadbo v 446 primerih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Od tega je bilo med drugim 46 primerov posilstva, 40 primerov spolnega nasilja, 16 primerov spolne zlorabe slabotne osebe in kar 139 primerov spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.A treba je poudariti, da je prijavljen le majhen del tovrstnih kaznivih dejanj. Po podatkih evropske raziskave o nasilju nad ženskami iz leta 2012 v Sloveniji spolno nasilje prijavi le 16 odstotkov žrtev (v EU je povprečje še nižje, in sicer 14 odstotkov).Za oddajo Argument na Planetu je aprila spregovorila žrtev spolnega nasilja.

Tudi ministrica za model "ja pomeni ja"

Tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič se zavzema za spremembo zakonodaje in redefinicijo posilstva, "saj je kakršenkoli poseg v spolno avtonomijo posameznika brez njegove privolitve nesprejemljivo ravnanje", so nam sporočili z ministrstva.

Kot pravijo na ministrstvu, se pri modelu "ne pomeni ne" pričakuje, da je ženska vedno pripravljena na spolni odnos in mora v nasprotnem primeru reči ne. Ministrica se zato zavzema za model "da pomeni da" oziroma model soglasja, kjer mora biti jasna privolitev. "Tisti, ki da pobudo za spolno ravnanje, mora pred tem pridobiti privolitev druge osebe. Če iz njenih oziroma njegovih besed in/ali dejanj ne izhaja jasen 'da', gre za kaznivo dejanje," so zapisali.

"Tisti, ki da pobudo za spolno ravnanje, mora pred tem pridobiti privolitev druge osebe. Če iz njenih/njegovih besed in/ali dejanj ne izhaja jasen 'da', gre za kaznivo dejanje," pravijo na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi Andreja Katič. Foto: STA

V teh dneh na ministrstvu preučujejo študijo v zvezi s kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost. Študija ugotavlja, da se zaradi trenutne zakonodaje storilci lahko izognejo obsodbam za posilstvo, ko gre za hitrost storilca, ki izrabi presenečenje žrtve, in tudi v primerih, ko žrtev sicer zavrača spolno dejanje ali se z njim ne strinja, ampak se iz različnih razlogov fizično ne upira ali se ne upira dovolj.

Na ministrstvu načrtujejo, da bodo predlog sprememb zakonodaje v javno obravnavo poslali spomladi 2020.

Več držav z zastarelo zakonodajo

Razprava o spremembi definicije posilstev poteka v več evropskih državah. Poleg Španije se k definiciji posilstva na podlagi odsotnosti privolitve oziroma k modelu "ja pomeni ja" nagibajo tudi na Danskem. Takšna ureditev je trenutno veljavna v osmih evropskih državah od 31. Več v članku Številne države z zastarelo zakonodajo o posilstvih, tudi Slovenija.

V Veliki Britaniji, kjer prav tako velja definicija posilstva na podlagi odsotnosti privolitve, so policisti pripravili animiran video, ki načelo soglasja razlaga na primeru skodelice čaja.

