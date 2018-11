Številne države z zastarelo zakonodajo o posilstvih, tudi Slovenija

Poročilo analizira pravna pravila o posilstvih v 31 državah in ugotavlja, da tako zastarela zakonodaja skupaj z valjenjem krivde na žrtve ohranja okolje nekaznovanosti po vsej Evropi.

Med njimi jih 23, vključno s Slovenijo, posilstvo definira zgolj kot spolni odnos z nasiljem, grožnjo ali drugim načinom prisile.

Samo osem držav pa posilstvo definira glede na izraženo privolitev k spolnosti. Velika Britanija, Belgija, Ciper, Nemčija, Islandija, Luksemburg in Švedska posilstvo opredeljujejo kot spolni odnos brez soglasja žrtve.

V nekaterih državah je spolnost brez privolitve samostojno, blažje kaznivo dejanje, ugotavlja raziskava.

Ne le zastarela zakonodaja, ampak tudi predsodki

Kot kaže poročilo, se prizadevanja žrtev za zadoščenje pogosto končajo neuspešno. Razlog ni zgolj v zastareli zakonodaji, temveč tudi v predsodkih do žensk, negativnih stereotipih ter kulturi prevalitve krivde na žrtev. Za to so pogosto odgovorne prav tiste uradne osebe, ki bi morale zločin preiskati ter žrtvam pomagati prebroditi posledice te zlorabe.

Foto: Reuters "Znova in znova se strahovi številnih žensk, da se njihovim besedam ne bo verjelo, uresničijo tedaj, ko se pogumne preživele po napadu odločijo izpostaviti in prijaviti posilstvo, okosteneli pravni sistemi pa jih z napačnimi definicijami posilstva in ponižujočo obravnavo pustijo na cedilu. Zakoni imajo moč, da omogočijo pravičnost in vplivajo na odnose v družbi. Raziskave znova in znova potrjujejo, da številni mislijo, da ni posilstva, če je žrtev pod vplivom alkohola, oblečena v bolj razkrita oblačila ali če se fizično ne upira napadu. Vendar ne sme biti dvoma – spolnost brez privolitve je posilstvo in pika. Dokler tega v pravnih pravilih ne priznajo oblasti vseh držav, se bodo storilci lahko izogibali odgovornosti," pravi Anna Błuś, raziskovalka Amnesty International za zahodno Evropo ter pravice žensk.

V Evropi vsaka tretja ženska žrtev spolnega ali fizičnega nasilja

V Sloveniji je po raziskavi iz leta 2010 vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja.

V EU je bila vsaka tretja ženska od dopolnjenega 15. leta starosti žrtev spolnega ali fizičnega nasilja, vsaka 20. je bila posiljena, vsako peto pa so zalezovali. Vsaka deseta je bila žrtev spletnega nasilja, je pokazala raziskava Agencije EU za temeljne pravice.