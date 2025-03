Popolna zapora te ceste v Ljubljani

Obvoz za vozila nosilnosti do 3,5 tone bo potekal po Koseški cesti in Ulici Draga, obvoz mestnih avtobusov in vozil nad 3,5 tone pa po Ulici bratov Babnik, Kamnogoriški cesti, Plešičevi ulici ter Regentovi in Vodnikovi cesti, so sporočili iz mestne občine.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani so dostopne tudi na PROMInfo.