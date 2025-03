Zaradi obnove ceste in pločnikov bo od danes od 9. ure do predvidoma 18. aprila za ves promet zaprta Vodovodna cesta malo nad prehodom čez železniško progo do objekta Hidroinženiringa.

Zapora, ki se začenja danes, predstavlja četrto fazo prenove infrastrukture na območju. Peta faza pa bo potekala južno od prehoda čez železniško progo v smeri Slovenčeve ulice, so napovedali na Molu.

Na Vodovodni ulici, na delu Verovškove ulice pred križiščem z Vodovodno in na samem križišču obeh prometnic v prestolnici potekajo dela za obnovo vodovoda in ceste že od lanskega novembra. Prvo fazo prenove so končali konec prejšnjega leta, a se dela nadaljujejo.

Januarja so nato v okviru naslednje faze del za promet zaprli tudi Verovškovo ulico tik za križiščem z Vodovodno ulico v smeri severne obvoznice. Zaradi obnove vodovoda in ceste sta bili od sredine februarja za več tednov za ves promet zaprti Vodovodna cesta in Verovškova ulica na območju križišča obeh prometnic.

Območje Verovškove in Vodovodne ulice predstavlja gospodarsko pomemben del prestolnice, saj imajo tam prostore številna podjetja, med drugim Lek Sandoz in Novartis. Prav ti podjetji se na območju tudi širita. Dela in zapore tako za zaposlene na območju prinašajo nevšečnosti.