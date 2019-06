Ponoči z železno palico močno poškodoval psa

Kot so še sporočili iz Policijske uprave Maribor, so o dogodku obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Lastnik psa namreč veterinarju, ki je prišel na kraj, kljub hudim poškodbam psa ni dovolil evtanizacije, niti kakega drugega posega in je psa sam odpeljal v oskrbo k drugemu veterinarju v Maribor.

Policisti bodo poleg tega omenjeni upravi podali tudi predlog za uvedbo postopka o prekršku, saj pes ni čipiran, ni bil pravilno cepljen in nima potnega lista za živali.