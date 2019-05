Slovenijo razburjajo novi primeri znašanja nad živalmi #video

V Lovrencu na Pohorju je neznani nasilnež mačko prestrelil s puščico. Prestreljenega muca so zgroženi lastniki pogrešali dva dni, preden se je kljub hudi rani privlekel domov. Muc je čudežno preživel, čeprav mu je puščica preluknjala zadnji del trupa. Rešili so ga veterinarji klinike za male živali v Pesnici, kjer takšnega primera še niso imeli. Včeraj pa se je na družbenih omrežjih razširil videoposnetek, v katerem je objestni Gorenjec mačko z vso silo vrgel čez ograjo.

Primer z Gorenjske se je zgodil v Radovljici. Najstnik je tam na razgledni točki, v neposredni bližini železniške proge, v družbi prijateljev mačka vrgel čez ograjo. To naj bi se zgodilo pred letom dni na Festivalu čokolade v Radovljici, pove Simon Mihorič iz društva Srce za bulle. V društvu, kjer so videoposnetek razširili, so s storilcem že stopili v stik. "Vprašal sem ga, ali je v njem on. In je priznal. Obžaloval je, še preden sem kaj vprašal. Želel sem le vedeti, kaj je bilo z mucem, ali je preživel. Storilec trdi, da je," razlaga Mihorič.

O tem so obvestili tudi policijsko postajo Bled. Kot je povedal Bojan Kos s policijske uprave Kranj, poskušajo po vsakem takem dogodku čim prej zbrati vsa obvestila, ugotoviti dejanske okoliščine, hkrati pa tudi odgovornost oseb za posamezna ravnanja oziroma za dogodek.

Ne gre za osamljen primer

Če bodo ugotovili, da gre za kaznivo dejanje, bo o kazni odločalo sodišče. Če gre za prekršek, pa ga lahko kaznujejo z globo do 1.200 evrov. A to ni osamljen primer, slišimo. "Največkrat so te prijave povezane s streljanjem na domače živali, največkrat mačke, z zračnim orožjem," pove Kos.

Kdo so nasilneži?

Ljudje, ki se počutijo nemočni in so v stiski, razlaga psihoterapevt Silvo Koželj z Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. "Pomanjkanje občutka, da sem dovolj dober, je tisti, ki vodi ljudi k nasilnim vedenjem," pravi.

Psihoterapevt Silvo Koželj z Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

V gorenjskem primeru je najbrž šlo za pomanjkanje empatije, postavljanje pred prijatelji in iskanje moči, razlaga. "Najstniki imajo tako nalogo v tej svoji razvojni fazi, da preverijo, koliko je še sprejemljivo, kaj je še sprejemljivo, z namenom, da definirajo sami sebe," dodaja.

V društvu Srce za bulle dnevno dobivajo različne posnetke, kako je na primer nekdo ptičku stopil na glavo. Zato je v takih primerih treba ukrepati takoj in za mučitelje, če kazen ne zadostuje, poiskati ustrezno psihoterapevtsko pomoč. Raziskave so namreč pokazale, da sta kruto ravnanje z živalmi in ljudmi povezana.

Kazenski zakonik za kruto ravnanje z živalmi predvideva denarne kazni, za hujše oblike mučenja pa zapor od enega do treh let.