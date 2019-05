Mačka vrgel čez ograjo: žival na varnem, storilca še iščejo

Z mačkom, ki ga je neznani storilec z vso silo vrgel čez ograjo, posnetek tega dejanja pa je nato zakrožil po družbenih omrežjih, je vse v redu. Policisti so našli njegove skrbnike. Prejeli so tudi več prijav zoper domnevnega storilca, zoper katerega radovljiški policisti vodijo postopek suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali.

Posnetek z občutljivo vsebino, ki je prejšnji teden zakrožil po družbenem omrežju Facebook, kaže, kako neznani storilec z vso silo vrže mačka čez most. Dogodek naj bi se zgodil nekje na Gorenjskem. Posnetek je sprožil burne odzive uporabnikov družbenega omrežja.

Policija je že na dan objave posnetka prejela več prijav suma kaznivega dejanja. Danes so s Policijske uprave Kranj sporočili, da so v teh dneh opravili več razgovorov, našli pa so tudi mačka in njegove skrbnike. Obenem sporočajo, da je z živaljo vse v redu.

Spodaj si lahko ogledate video, pri čemer pa še enkrat opozarjamo, da gre za občutljivo vsebino:

Mile kazni za mučitelje živali

Kazenski zakonik za kruto ravnanje z živalmi predvideva denarne kazni, za hujše oblike mučenja živali pa tudi zaporno kazen od enega do treh let zapora. A pri nas za izjemno krute primere mučenja opažamo premile kazni. Poglejmo nekaj primerov.