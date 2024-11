Ponoči sunki vetra tudi do 100 kilometrov na uro. Izdano oranžno opozorilo. #animacija

Obdobje sončnega vremena se poslavlja – prihajajo sunki vetra, dež in izrazita ohladitev. Naše kraje bosta v tem tednu prešli kar dve hladni fronti, prva že jutri. Ob tem bo ponoči zapihal močan jugozahodni veter z močnimi sunki. Najmočnejše sunke pričakujemo v višjih legah, kjer lahko lokalno dosežejo tudi hitrosti čez 100 kilometrov na uro. Mogoči so lokalni vetrolomi, agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za vzhodno Slovenijo. V sredo zjutraj bo večino države prešel pas padavin. Zvečer in v noči na petek se bo občutno ohladilo.

Mrzel polarni zrak bo prišel v stik s toplejšim, ki je trenutno nad našimi kraji. Zaradi stika hladne in tople zračne mase se obeta večja sprememba vremena.

1. sprememba: močno bo zapihalo

Zaradi stika hladne in tople zračne mase se obeta večja sprememba vremena. Foto: wxcharts

Znanilec večje vremenske spremembe bo jugozahodni veter. Ponoči se bo pred prihodom hladne fronte predvsem v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije krepil jugozahodnik, ki lahko doseže hitrost okoli 70, v višjih legah pa tudi okoli 100 kilometrov na uro, so napisali meteorologi agencije za okolje. Izdali so tudi oranžno opozorilo za vzhodno Slovenijo. ​​​​​​​ Možni so lokalni vetrolomi, predvsem v višjih legah, kjer lahko sunki vetra tudi presežejo hitrost 100 kilometrov na uro. Fotografija je iz arhiva. Foto: David Florjančič

2. sprememba: prešel nas bo pas padavin

V sredo zjutraj bo naše kraje prešel pas padavin. Te bodo najprej zajele severni del države, širile pa se bodo naprej proti jugu. Količina padavin bo majhna. Tako se bo pas padavin širil nad Slovenijo:

3. sprememba: izrazita ohladitev

Polarni zrak bo naše kraje v višinah dosegel nekje v sredo čez dan, a po nižinah bomo padec temperature občutili popoldne oziroma šele v noči na četrtek. To hitro temperaturno spremembo prikazuje tudi spodnja animacija.