Ponekod po Sloveniji že sneži #foto

Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem na Kočevskem bo občasno naletaval sneg. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Sneg breee snegggg I love snow 🌨❄️❄️ pic.twitter.com/7JcRshehzY — Anunnaki Alien Pizzopevac (@pevacsofronije) November 18, 2018

Učja. Foto: promet.si

V torek se bo sneženje okrepilo

Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do okoli 9 stopinj.

V noči na torek bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo proti jutru sneženje okrepilo. V torek popoldne bodo padavine oslabele in do večera večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.