Kmalu prvi sneg: Slovenske avtoceste dočakale nujno novost

Bliža se prvi sneg in na slovenskih avtocestah nanj čaka prvi most za čiščenje prikolic tovornjakov, pri Darsu napovedujejo tudi drugačen nadzor pri izločanju tovornjakov v primeru zasnežene avtoceste.

V prihodnjem tednu se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev že spustile tudi v bližino ledišča in ob napovedanih padavinah tako ni izključeno niti sneženje. To bo nekaj dni po zakonskem roku za uporabo zimske opreme (zimske gume M+S ali letne gume z verigami) na preizkus postavilo pripravljenost voznikov, upraviteljev tovornih vozil in tudi snežnih služb.

Z neočiščenih tovornjakov lahko padejo tudi večji deli snega in ledu. Foto: Facebook Prvi slovenski portal za čiščenje prikolic tovornjakov – za zdaj le poskusno

Že lani smo ob pregovorno naraščajočem tovornem tranzitnem prometu prek Slovenije opozorili na pomanjkanje posebnih odrov, kjer bi lahko vozniki tovornjakov očistili prikolice svojih vozil.

Dars je letos vendarle postavil testni portal za čiščenje snega in ledu na počivališču Murska Sobota – sever, torej iz smeri Madžarske proti Mariboru. Tam je po njihovih podatkih tudi eden od najmočnejših tokov tranzitnega prometa. V primeru snega in nizkih temperatur bodo tam ugotavljali, kakšen bo odziv voznikov tovornjakov. Na območju portala bodo namreč prek števca sledili številu uporabnikov. Če bi bilo teh dovolj, bo Dars prihodnjo pomlad pripravil predlog postavitve takšnih portalov še na nekaterih drugih lokacijah na slovenski avtocestni mreži.

Taki odri so v tujini že nekaj let stalnica. Foto: Leyher

Vsak voznik mora pred začetkom vožnje odstraniti sneg in led s tovornjaka, prav tako s prikolice. Lažje reči kot storiti, še posebej če upoštevamo, da je višina kamionske prikolice približno tri metre. V tujini, predvsem v Nemčiji in Avstriji, voznikom čiščenje olajšajo s postavitvijo montažnih odrov.



Na počivališčih lahko tako voznik preprosto in hitro očisti sneg z vrha tovornjaka ter s tem poskrbi za varno nadaljevanje vožnje. Cena za nakup takšnega prenosnega odra je v tujini približno pet tisoč evrov.

Drugačen pristop k izločanju tovornjakov

Ob morebitnem sneženju se lahko na avtocestah hitro pripetijo nevšečnosti. Dovolj je že en avtomobil ali tovornjak, ki zaradi slabih gum zdrsne in zapre avtocesto. Takrat so več kilometrov dolgi zastoji neizbežni. Pri policiji ugotavljajo, da marsikateri voznik tovornjaka prav tako stavi na kombinacijo letnih gum in verig, a te je nato težko namestiti. Parkirna mesta ob slovenskih avtocestah so omejena.

"Med novostmi zimske službe na avtocestah in hitrih cestah bo izločanje tovornih vozil v primeru zahtevnejših zimskih razmer, saj bosta policija in cestninski nadzor Darsa nadzor z avtocestnih počivališč prenesla na traso avtocest. Ob dosedanjih že znanih lokacijah izločanja na odstavne pasove na posameznih odsekih letos dodatno uvajamo tudi izločanje na odseku štajerske avtoceste Šempeter–Arja vas, in sicer tako proti Ljubljani kot proti Celju, na razdalji več kot pet kilometrov v vsako smer," napoveduje Ulrich Zorin z Darsa.

Za izvajanje zimske službe so na avtocestah in hitrih cestah podane zahteve, da mora biti na teh cestah zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu, v času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en prometni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega deset centimetrov, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.



Pri Darsu imajo za zimsko sezono 2018/2019 pogodbeno zagotovljenih približno 60 tisoč ton soli ter približno tri milijone litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Zaloga v skladiščih in silosih je pred vsakim začetkom zimske sezone približno 18 tisoč ton in okrog 500 tisoč litrov kloridov. V lanski zimski sezoni so porabili 44.804 ton posipnih materialov, povprečje minulih trinajstih zimskih sezon je 23.762 ton na zimo. Največ soli so porabili v zimskih sezonah 2012/2013 (48 tisoč ton) ter 2009/2010 (45 tisoč ton).