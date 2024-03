Pomembna novost v postojnski porodnišnici

V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna so februarja končali urejanje prostorov za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes so center slovesno odprli ob prisotnosti predsednika vlade Roberta Goloba in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel.

"Program je ključen tako za preživetje naše ustanove, ki v zadnjih dveh letih zaradi padca natalitete v Sloveniji širi svoj program, kot za številne pare. Potrebe po zdravljenju neplodnosti namreč iz leta v leto naraščajo," je v nagovoru na otvoritveni slovesnosti povedal direktor postojnske bolnišnice Aleksander Merlo.

Vrednost investicije za ureditev 200 kvadratnih metrov v pritličju bolnišnice je 1,1 milijona evrov, denar zanjo je prispevalo ministrstvo za zdravje, dodatnih 250 tisoč evrov pa je vrednost opreme.

Z novo investicijo tudi nova delovna mesta

Nova investicija bo prinesla tudi nekaj novih visokokvalificiranih delovnih mest, čeprav se v postojnski bolnišnici lahko pohvalijo, da nimajo kadrovskih težav. Tudi siceršnja visoka izobrazbena struktura zaposlenih v bolnišnici pomeni višjo raven oskrbe porodnic, novorojenčkov in bolnic.

Foto: STA

V centru bodo delovali od trije do štirje zdravniki ginekologi, ki so specializirani za zdravljenje neplodnosti in opravijo klinični del postopka ter prenos zarodkov, in embriologi, ki opravijo laboratorijski del postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tako zdravniki kot anesteziologi bodo prisotni neprekinjeno 24 ur vse dni v tednu.

Dolgo načrtovani center je po ljubljanskem in mariborskem tretji v Sloveniji in je tako po dostopnosti kot uspešnosti postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo med vodilnimi v Evropi.

Na slavnostnem odprtju je ministrica za zdravje poudarila, da je center pomemben za celotno državo, saj nataliteta iz leta v leto pada, lani kar za 15 odstotkov glede na predhodno leto. "Zato je pomembno, da država parom, ki si želijo otrok, to tudi omogoča," je dejala.

Predsednik vlade pa je v izjavi ob koncu slovesnosti dejal, da je vesel nove pridobitve, saj postojnsko porodnišnico in delo tam zaposlenih dobro pozna.

Na otvoritvi tudi Lora Roglič

Prisotne je na otvoritvi pozdravila tudi žena znanega slovenskega kolesarja Lora Roglič, ki je postojnski porodnišnici ob tej priložnosti podarila rožnato majico vodilnega na lanski kolesarski Dirki po Italiji, ki jo je Primož Roglič oblekel po veličastni etapni zmagi na Svete Višarje in bo v prihodnje krasila avlo postojnske porodnišnice.

V postojnski bolnišnici se vsako leto rodi okoli 1.500 novorojenčkov, lani so našteli 1.460 porodov in nekaj več otrok. Poleg tega vsako leto izvedejo okoli tisoč velikih in malih operativnih posegov, zelo uspešni so zlasti pri zdravljenju razširjenih rakavih obolenj.