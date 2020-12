Pomembna novost: od danes po opravkih samo še z masko

Danes so v veljavo stopili odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Tako še naprej veljajo omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev. Pomembna novost je, da za zaščito nosno-ustnega predela ne zadostujeta več ruta ali šal, ampak le zaščitna maska.

Danes je v veljavo med drugim stopil tudi odlok, s katerim je vlada podaljšala pouk na daljavo. Začel je veljati tudi novi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, ki pa med izjemami poleg dostopa do knjižnic dovoljuje še dostop in ogled kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, med katero sodijo arheološki parki in botanični vrtovi, poroča STA.

Po mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se izjema nanaša na poslovne subjekte, ki upravljajo tovrstna območja s kulturno dediščino in ki s svojo dejavnostjo omogočajo oglede fizičnim osebam. Kot takšne primere so našteli Arboretum Volčji Potok, Sečoveljske in Strunjanske soline ter Kobilarno Lipica. Arboretum Volčji Potok je z dovoljenjem ministrstva spet odprt od ponedeljka.

Novost: šal ali ruta ne zadostujeta več za zaščito nosno-ustnega predela

Ko gre za zaščito nosno-ustnega predela, so se po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marije Magajne za spremembo odločili, ker je pomembno, da se zaščita oprime obraza, česar pa šali in rute ne omogočajo. To omogoča zaščitna maska, pri čemer po njenih besedah ni nujno, da je ta kirurška. Primerne so tudi šivane in pralne maske, ki dovolj dobro varujejo pred prehajanjem kapljic, ki nosijo delce virusa.

Strokovnjaki poudarjajo, da so poleg kirurških mask za zaščito primerne tudi šivane in pralne maske. Foto: Getty Images

Na Institutu Jožef Stefan so sicer od prve epidemije testirali učinkovitost več kot 150 zaščitnih mask in materialov zanje. Med drugim so ugotavljali tudi, kakšna je učinkovitost pralnih mask, ki jih lahko sešijemo doma in jih uporabljamo večkrat. Njihova učinkovitost pri varovanju pred prehajanjem novega koronavirusa je zelo različna, od 19- do 82-odstotna, so ugotovili raziskovalci.

Na rdečem seznamu tudi Nemčija in Velika Britanija

Danes je začel veljati tudi novi odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah. Z njim je vlada na seznam rdečih držav dodala Nemčijo. V celoti sta po novem rdeča tudi Združeno kraljestvo ter Estonija. Na oranžni seznam je vlada uvrstila Irsko in Islandijo, ki sta bili do zdaj na rdečem seznamu, kar pomeni, da za vstop v Slovenijo iz omenjenih držav ni omejitev in karantene.