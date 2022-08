Policisti iščejo pobeglega voznika skuterja

Policisti so v ponedeljek ob 20.30 obravnavali prometno nesrečo na Celovški cesti med Prušnikovo ulico in Ulico Jožeta Jame v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik skuterja.

Voznik črnega skuterja se je pripeljal po kolesarski stezi v nasprotno stran in trčil v kolesarko, ki je vozila v pravilno smer.

Po trčenju se je voznik skuterja odpeljal

Po trčenju se je voznik skuterja brez ustavljanja odpeljal na Pečnikovo ulico in nato v neznano smer. V nesreči je bila kolesarka huje poškodovana. Policisti zaradi razjasnitve okoliščin iščejo okoli 20 let starega voznika črnega skuterja (ki doseže hitrost do 25 kilometrov na uro), so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče policija naproša voznika in vse, ki bi lahko podali informacije o vozniku, da pokličejo na 113 ali se zglasijo na postajo Prometne policije Ljubljana, Grič 56, oziroma pokličejo 01 583 88 20.