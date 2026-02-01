Policiste so v soboto nekaj pred 12. uro obvestili o nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja mlajšega pohodnika, ki je skupaj s staršem hodil po zasneženi planinski poti iz Bohinja proti Komni. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, mu je pomoč na višini okoli 1.330 metrov nudila ekipa za reševanje v Gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Pohodnika so s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Mladeniču so na pomoč priskočili tudi reševalci Gorske reševalne službe Bohinj. Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, je bila nenadna sprememba zdravstvenega stanja "kriva", da so v soboto krenili proti Komni ter pomagali mlajšemu pohodniku, ki sam ni več zmogel nadaljevati poti.

Z nosili so ga pripeljali do helikopterja

"Informacije, ki smo jih prejeli od klicateljev, so nas kar izstrelile na pot. To lahko potrdi skupina deklet, ki smo ji na parkirišču pri Slapu Savica nehote priredili pravi akrobatski spektakel v obliki talne telovadbe, ko smo v slogu Toma Cruisa poskakali iz kombija. Še dobro, da smo kar spretni in se vse skupaj ni končalo z reševanjem koga izmed nas," so zapisali.

Ko so prispeli do mladeniča, so ga oskrbeli in z nosili pripeljali do mesta, kjer ga je prevzela dežurna ekipa s helikopterjem slovenske policije. "Na srečo je vreme sodelovalo, saj zaradi slabe vidljivosti helikoptersko posredovanje ni bilo tako samoumevno. Mladeniču želimo uspešno zdravljenje, da se bo lahko kmalu spet odpravil tja, kjer je tudi nam najlepše," so še dodali ter vse pohodnike opozorili, da je pot na Komno na mestih precej poledenela, predvsem v spodnjem delu, "zgoraj pa so pohodniki naredili lepo in ravno prav široko gaz".