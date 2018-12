Policija opozarja: med prazniki nikar ne delajte teh napak

V času božično-novoletnih praznikov je pomembna tudi varnost. Na policiji so pripravili preventivne nasvete za varno in mirno praznovanje, saj lahko posamezniki hitro postanejo oškodovanci različnih premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti svetujejo tudi glede varnega dvigovanja gotovine, prometne varnosti in varne uporabe pirotehničnih sredstev.

Policisti občanom svetujejo, da v osebnih ali drugih vozilih, parkiranih na večjih parkiriščih trgovskih centrov, ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih in vozila dosledno zaklepajo. Tudi med postanki na avtocestnih počivališčih je treba ves čas nadzirati svoje vozilo in predmete v njem.

Če do tatvin oziroma vloma v vozilo vseeno pride, naj nemudoma pokličejo na interventno številko policije 113. Do prihoda policistov naj ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

"Kot žrtev kaznivega dejanja lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz storilca, smer bega in prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal," dodajajo na policiji.

Previdno pri dvigovanju gotovine

V zadnjem času se tudi v Sloveniji pojavlja vedno več ponarejenih evrskih bankovcev različnih vrednosti, so sporočili s policije. Unovčevanje ponaredkov je med prazniki pogostejše. Vsi tisti, ki pri svojem delu poslujejo z gotovino, naj bodo še posebej pozorni na nepravilnosti na bankovcih. Ob sumu na ponarejen bankovec naj takoj obvestijo policijo, ki bo primerno ukrepala.

Policisti opozarjajo tudi na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih, saj med zlorabe negotovinskih plačilnih sredstev spada nameščanje tako imenovanih skimming naprav in kamer za snemanje osebnih številk na bančnih avtomatih. Storilci lahko s pomočjo lepila namestijo letev na režo bankomata za izdajanje denarja, ki je identična originalu. Ob zaključku dviga uporabnik gotovine zaradi nameščene letve ne prejme. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in bankomat zapustijo.

Za varno poslovanje na bankomatih policija zato svetuje, da so posamezniki pozorni na sumljive osebe, ki posameznike opazujejo ali jim celo sledijo. Pri uporabi bančnih avtomatov naj pazijo, da nihče ne vidi vtipkane osebne številke, priporočajo pa tudi uporabo SMS-obveščanja o opravljenih transakcijah. Če na bančnih avtomatih zaznajo morebitna odstopanja od običajnega delovanja, policisti svetujejo, da posameznik vzame kartico in zapusti bančni avtomat. O dogodku naj obvesti policijo.

Vožnja pod vplivom alkohola je lahko smrtno nevarna

Policisti ponovno opozarjajo vse udeležence cestnega prometa, da so na cestah previdni in da ne vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil, hitrost pa prilagodijo vremenskim razmeram. V primeru alkoholiziranosti naj ne sedejo za volan, ampak se odločijo za drugačno obliko prevoza.

Prav tako pa opozarjajo tudi vse organizatorje javnih prireditev in lastnike gostinskih lokalov na pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola.

Vsem, ki se bodo v tem času odpravili na različne novoletne zabave peš, pa policisti svetujejo, da z nošenjem svetlejših oblačil, uporabo kresničk ter drugih izdelkov z odsevnimi površinami ponoči ali v slabši vidljivosti poskrbijo za boljšo vidnost in lastno varnost.

Poziv k varni uporabi pirotehničnih izdelkov

Policisti tudi letos izvajajo številne aktivnosti za preprečevanja negativnih posledic, do katerih lahko pride pri uporabi pirotehničnih izdelkov.

Posameznike, ki bodo kupovali ali uporabljali ognjemetne izdelke kategorije F1, zato pozivajo, da jih uporabljajo varno in preprečijo neželene posledice. Pirotehniko naj uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico. Pomembno vlogo imajo tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivajo na zavest in obnašanje otrok.