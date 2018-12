Božična zgodba, ki bo Ljubljančanu polepšala praznike

Znova se je potrdila pripravljenost Slovenk in Slovencev, ki so ljudem v težavah pripravljeni priskočiti na pomoč. Dobrotniki so očeta dveh otrok, tudi po zaslugi naših bralcev, zasuli s ponudbami za brezplačno oddajo bivališča, sam pa jim je v zameno pripravljen pomagati pri raznovrstnih hišnih in vrtnih opravilih.

Potem ko smo pisali o 45-letnem očetu iz Ljubljane, ki zaradi neustreznih stanovanjskih razmer išče novo domovanje na podeželju, kjer bi v zameno za plačilo najemnine lastniku pomagal pri raznovrstnih hišnih in vrtnih opravilih, lahko teden dni pozneje z veseljem poročamo o izjemnem odzivu Slovencev, ki so mu pripravljeni priskočiti na pomoč. Na to je sicer nakazovala že pripravljenost več kot sedem tisoč uporabnikov Facebooka, ki so delili objavljen oglas.

Ljubljančan Peter, ki se ne želi medijsko izpostavljati, zato na njegovo željo ne objavljamo njegovega priimka, nam je v telefonskem pogovoru dejal, da je prejel več kot 50 odzivov na njegovo povpraševanje.

"Izjemno sem presenečen nad velikodušnostjo Slovencev. Nekateri so me poklicali po telefonu, drugi poslali SMS-sporočilo. Večini niti še nisem mogel odgovoriti, čeprav nameravam odgovoriti prav vsem in se jim zahvaliti za pomoč. Čim več ponudnikov želim tudi osebno obiskati," je v prvem odzivu dejal Peter.

"Odzvala se je smetana dobrotnikov"

Ko bo vzpostavil kontaktne z vsemi ponudniki in naredil izbor zanj najprimernejših bivališč, si jih bo z veseljem odšel ogledat in spoznat morebitne najemodajalce. Večina ponujenih lokacij bivališč je zunaj Ljubljane, kar je tudi pričakoval. To pripisuje dejstvu, da veliko mladih naslednikov kmetij zapušča podeželje in se raje preselijo v mesta. Nekateri tudi kmetije podedujejo in ne vedo, kaj bi z njimi počeli. Ker domačije ne želijo prodati, za tržni najem pa zanimanja ni, so jih pripravljeni oddati osebam, ki jim lahko zaupajo na daljši rok in ki bodo poskrbeli, da domačije ne bodo propadale.

Foto: Facebook "Glede na vse bolj površne in brezbrižne medosebne odnose, ki smo jim pogosto priče v današnji družbi, se je po mojem mnenju na oglas odzvala smetana dobrotnikov," je nad pripravljenostjo pomagati ganjen Peter.

"Manj ko ljudje imajo, več bi dali"

Oglasili se mu niso le lastniki nepremičnin, temveč tudi dobrotniki. Med drugim mu je pisala trenutno brezposelna gospa s Škofljice. Ne more mu ponuditi niti bivališča niti zemlje, saj ju nima, lahko pa mu ponudi kaj za njegova dva otroka, ki občasno živita pri njem. "Njo bom zagotovo obiskal. Manj ko ljudje imajo, več bi dali, ugotavljam. Takšnih ponudb sem prejel kar nekaj," je v pozitivnem smislu šokiran Peter.

Dodaja, da je prejel kar nekaj ponudb, za katerimi stojijo tudi žalostne in zagrenjene zgodbe lastnikov nepremičnin. "Eden od partnerjev zboli ali umre, otroci odidejo od doma, ne zanima jih več, kaj se dogaja z rojstnimi hišami, ki so jih njihovi starši gradili zanje. Tako eden od staršev ostane sam in si pri hiši želi pomoči," še sklene Peter.