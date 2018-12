To bo vašega kužka rešilo pred glasnim pokanjem petard #video

Pokanje petard in svetlobni učinki ognjemeta, ki so zdaj že stalni spremljevalec novoletnih praznikov, so za hišne ljubljenčke, predvsem za pse, prava nočna mora. Pri Fordu so zato zasnovali prav posebno pasjo uto, ki jim bo olajšala prenašanje tega prazničnega, za njih kar stresnega obdobja.