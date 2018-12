Pred slepega Martina in njegovo psičko namenoma odvrgli petardo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martin Močnik je slep in v vsakdanjem življenju ga že osem let spremlja njegova psička Biba. Nikoli nista bila tarči zlobnežev. Do včeraj, ko jima je na sprehodu neznanec pod noge vrgel petardo. Svojo zgodbo je Martin delil v zapisu na Facebooku in nemudoma požel ogromen odziv.

Paleta čustev je raznobarvna. Od jeze do usmiljenja. Kako lahko nekdo kaj takega sploh stori!?

Do zdaj se je na zgodbo odzvalo že več kot tri tisoč ljudi, delilo pa jo je približno šest tisoč. V daljšem zapisu Martin opiše, kako sta se oba s psičko ob silnem poku ustrašila, a najbolj ga je šokiralo to, kar je slišal po tem. Dokaz, da je storilec ravnal namerno. Martinu je namreč dejal, da je to storil, ker je želel preveriti, kako se bosta s psičko odzvala.

Kako se je v tistem trenutku počutil Martin, vedo samo slepi in slabovidni. Po ocenah strokovnjakov ima v Sloveniji hude okvare vida od 8 do 10 tisoč ljudi, resnejše okvare pa celo od 30 do 40 tisoč.

Takšen dogodek lahko pusti velike posledice

In da se nekdo na skrajno zahrbten način poigrava s povsem nedolžnim človekom, je najmanj nesramno. Tako za človeka kot za psa, v tem primeru vodnika, ki naj bi bil vajen tovrstnih dogodkov v okolju, je to še vedno velik šok. Takšen, ki lahko za sabo pusti velike posledice.

Dogodek je ostro obsodil tudi Marko Bručan, inštruktor, ki je Bibo za vodnika šolal leto dni. "Ti psi so navajeni vseh teh različnih zvokov, nenadnih situacij, zagotovo pa ne zvoka petard, ki jim nenadno pade pred noge. Včerajšnji dogodek je neprimeren, vandalističen, lahko bi ga označili tudi kot kriminalno dejanje," pravi Bručan.

Psi ob pokih izjemno trpijo

Psi slišijo veliko bolje kot ljudje, bolj zaznajo tresljaje. Ogromno psov ob pokih izjemno trpi. "Ob najmanjšem poku, ki ga mi niti ne slišimo, se pes že popolnoma podre," pa opozarja Lea Leskošek, inštruktorica za pse. In vsako presenečenje je zanj lahko velik stres.

Dodaja, da ni problematičen samo pok, temveč tudi svetlobni učinki, ki jih vidimo pri ognjemetih in so lahko zelo travmatični za kužka. To je za njih nekaj popolnoma novega.

"Pretirano tresenje, hitro dihanje, skrivanje, tudi poškodbe, ker žival išče izhod iz situacije. Strga se s povodca, pobegne, trči z avtomobilom. Tega v praksi ni malo," opisuje.

Živali potrebujejo pomirjevala

Veterinarka Tina Roškar pa pove, da se srečujejo s primeri, ko živali potrebujejo pomirjevala dlje časa, veliko pa je povpraševanja po njih prav za silvestrsko noč. "Imamo tudi primere, ko se morajo ljudje preselit iz mesta nekam drugam, ker kuža sicer tega enostavno ne prenese," opozarja Roškarjeva.

Čeprav Biba išče obhode, bo na ukaz šla po isti poti kljub včerajšnji pretresljivi izkušnji. Ker je šolana. A drži se tik ob steni. Poziv veterinarjev, ljubiteljev in lastnikov vseh živali, šolanih ali ne, je vsako leto enak: Petarde? Ne, hvala.