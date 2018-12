Zaradi pirotehnike je vsako leto manj poškodb, vendar so te še vedno grozljive #video

Od 26. decembra pa do 1. januarja je dovoljena uporaba priotehničnih izdelkov prve kategorije, vendar se ob tem na črno veliko prodajajo izdelki, katerih glavni namen je pok. Uporaba pirotehnike, še posebej prepovedane in predelane, prinaša nevarnosti.

"Petarde niso igrača, lahko povzročijo hude poškodbe, posledice pa lahko nosite celo življenje," opozarja Daniel Jug iz Policije.

Čeprav so vajeni vsega, so bili zgroženi, ko so vstopili v sobo

Prodaja nekaterih pirotehničnih izdelkov je dovoljena od 19. decembra naprej, uporaba pa od 26. decembra. Foto: STA Eden takšnih primerov se je zgodil leta 2016, ko je mladenič ostal brez roke.

"Čeprav smo navajeni vsega, smo se kar zgrozili, ko smo vstopili v otroško sobo. Kri in koščki roke so bili po celotni sobi," se ene najbolj travmatičnih zgodb spominja policist Senčar.

Najstnik je izkoristil odsotnost staršev, bil je sam doma z babico. V svoji sobi je prižgal petardo, vendar mu je ni uspelo odvreči skozi okni in je eksplodirala v sobi.

Lani osem poškodovanih

V lanskem obdobju božično-novoletnih praznikov se je poškodovalo osem ljudi, od tega trije mladoletniki. Na policiji ugotavljajo, da je poškodb z leti vse manj. Najpogostejše so raztrganine dlani in zapestij.

"V zadnjih 15 letih, od kar spremljamo statistko, upada število poškodb. Vseeno pa sta še vedno en do dva primera, ko gre za težje poškodbe in večjo ali manjšo stopnjo invalidnosti," opozarja Simon Herman iz kliničnega oddelka za travmatologijo kirurške klinike UKC Ljubljana.

Kaj spada v prvo kategorijo

Primer prepovedanih pirotehničnih sredstev, ki so jih zasegli policisti. Foto: policija Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma do 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

V prvo kategorijo spadajo ognjemetni izdelki, katerih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in povzročajo zelo majhno nevarnost. To so na primer tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa so dovoljene razne rakete in fontane.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer se odvijajo prireditve. Globe za kršitve zakona se gibljejo med 400 in 1.200 evri.

Policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.