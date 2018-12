Takšne so lahko posledice uporabe pirotehnike #video

"Zgodilo se je 31. decembra 2017 dve minuti do polnoči. Kolega je prižigal raketo. Stal sem preblizu. Bile je hitra vžigalna vrvica, česar nisva vedela. Raketa je šla prehitro v zrak in mi poškodovala oko, nos in zdrobila obrazne kosti," je o svoji izkušnji s pirotehniko pripovedoval Miha.

"Raketa je bila kupljena na črno. V takem primeru se potem ne moreš na nikogar obrniti," je še povedal v pogovoru za Planet TV.

Uporaba pirotehnike prinaša nevarnosti

Uporaba nekaterih pirotehničnih izdelkov prve kategorije je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostaja prepovedana. Uporaba pirotehnike, še posebej prepovedane in predelane, prinaša nevarnosti. Nanje opozarjajo tako policisti kot zdravstveni delavci.

Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma do 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

V prvo kategorijo spadajo ognjemetni izdelki, katerih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in povzročajo zelo majhno nevarnost. To so na primer tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa so dovoljene razne rakete in fontane.

Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer se odvijajo prireditve. Globe za kršitve zakona se gibljejo med 400 in 1.200 evri.

Policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.

Tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka kot uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in preprodaja so prepovedane. Prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev so se v zadnjih letih najpogosteje pojavljale poškodbe.