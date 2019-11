Policija objavila posnetke uničenja bomb v Mariboru

Po uspešnem uničenju dveh letalskih bomb iz druge svetovne vojne, ki so ju v preteklem tednu uničili v Mariboru, je policija objavila razstrelitev vžigalnika ene od bomb, ki jo je iz zraka posnel policijski dron. Na posnetku je viden trenutek nadzorovane eksplozije v za to izkopani jami.

NADZOROVANA EKSPLOZIJA [VIDEO - RAZSTRELITEV VŽIGALNIKA V MARIBORU] Poglejte si trenutek nadzorovane eksplozije 💥 mehanskega vžigalnika letalske bombe iz 2. sv. vojne. Posnetki so nastali s policijskim dronom. Objavil/a Slovenska policija /The Slovenian police dne Torek, 05. november 2019

Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v četrtek in nedeljo uspešno dezaktivirali dve bombi, težki 250 in 500 kilogramov, ki so ju našli na dveh gradbiščih.

Obe bombi sta šli na začasno skladiščenje, nato pa ju bodo s sežigom uničili v roku treh mesecev. Ker gre za res veliko količino eksploziva, bodo to izvedli postopoma, saj ne želijo povzročati škode v naravi. Zadnji ukrep, ki ga uporabijo, je detonacija, je v nedeljo povedal Darko Zonjič, poveljnik enote. Pojasnil je, da bi v primeru detonacije v Mariboru lahko prišlo tudi do velike materialne škode.

Pri odstranjevanju obeh bomb je sodelovalo okoli 270 ljudi, med drugim gasilci, policisti, železničarji in predstavniki nekaterih občinskih služb. Velik zalogaj je bila tudi evakuacija stanovalcev, predvsem v nedeljo, ko je moralo domove zapustiti okoli tisoč ljudi.