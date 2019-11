Mariborska tla skrivajo kar 200 neeksplodiranih bomb #video

Včeraj so malo pred 14. uro pristojni organi v bližini mariborskega trgovskega središča uspešno deaktivirali manjšo, 250 kilogramov težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne.

Vse potekalo po načrtih

Kot smo poročali, težav pri akciji niso imeli. "Težav ni bilo. Vse smo evakuirali pravočasno. Izkazale so se vse sodelujoče službe, poklicni in prostovoljni gasilci, tako da smo skupaj pripravili teren za delo pirotehnikov," je pojasnil Aleš Ciringer, vodja mariborskih poklicnih gasilcev. Po njegovih besedah je v akciji sodelovalo okoli 150 ljudi, od tega 70 prostovoljnih gasilcev in 15 gasilcev poklicne brigade, ob njih pa tudi predstavniki civilne zaščite, policisti, reševalci in komunalni delavci, ki so pomagali pri zaporah cest.

Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič pa je dejal, da se na omenjenem območju zagotovo nahaja še kakšna bomba. Če se bo investitor, ki gradi na tem terenu, odločil za nadaljnjo detekcijo, bo državna enota pri tem priskočila na pomoč.

Zdaj na vrsti še nedeljska akcija

Spomnimo, da so po najdbi bombe na območju Europarka odkrili še eno neeksplodirano ubojno sredstvo v neposredni bližini železniškega mostu med Mlinsko in Plinarniško ulico. Odkrili so ga delavci med rekonstrukcijskimi deli na železniških tirih, prav tako pa naj bi šlo za letalsko bombo. To bodo bodo poskušali onesposobiti to nedeljo. Gre za 500-kilogramsko bombo, zato bo treba izprazniti območje v radiju 600 metrov. Zaprte bodo tudi železniška proga, avtobusna postaja in linija plina.

Evakuacija prebivalcev se bo začela ob 8. uri in bo trajala predvidoma do 16. ure. Predvidoma ob 12. uri bodo v mestu sprožili sireno z znakom za splošno nevarnost in takrat naj bi strokovnjaki tudi začeli postopek onesposobitve bombe. Po končanem uničenju ubojnega sredstva bo sirena sporočila konec nevarnosti in takrat se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove.

Evakuirani prebivalci se bodo lahko spet umaknili v Dvorano Tabor, pristojne službe pa še enkrat pozivajo javnost, naj dosledno upošteva navodila, saj bo le tako mogoče zagotoviti popolno varnost.

Pred gradbenimi deli bodo potrebne raziskave

Kot je včeraj pojasnil Peter Medved, podžupan mesta Maribor, pa najdeni bombi še zdaleč nista edini. Po njegovi oceni naj bi jih bilo v mestu kar dvesto. "V naslednjih dneh bomo pripravili načrt evakuacije. Spremenili bomo tudi odlok, kjer bo potrebno na območjih tveganja pred gradbenimi deli izvesti predhodne raziskave," je pojasnil in dodal, da so nevarnostim izpostavljeni prav delavci, ki izvajajo izkope, in prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini.