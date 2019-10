Maribor: deaktivacija 250-kilogramske bombe uspešna #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno deaktivirali prvo od dveh nedavno najdenih letalskih bomb iz druge svetovne vojne. Gre za 250-kilogramsko bombo, najdeno na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark. Sirene so malo pred 14. uro označile konec nevarnosti in s tem tudi evakuacije.

Deaktivacija se je začela ob 12. uri. Prvo od dveh bomb so bombni tehniki prestavili v osemmetrsko jamo, ki so jo pripravi za ta namen. Poskušali bodo odviti vžigalnik in je deaktivirati.

Kot je medijem povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl, so iz štaba civilne zaščite potrdili, da so usposobljeni pirotehniki uspeli odviti oba vžigalnika, tako da je bomba onesposobljena in ne predstavlja več nevarnosti.

Ljudje so že začeli prihajati v Dvorano Tabor:

Uprava za zaščito in reševanje je za današnjo akcijo opravila evakuacijo ljudi iz 300-metrskega pasu okoli lokacije bombe. Ta ni bila preveč zahtevna, saj območje zajema le okoli 80 ljudi. Za vse, ki niso imeli drugih možnosti, so pripravili prostor v Dvorani Tabor.

Naslednja akcija v nedeljo

Še ena akcija Mariborčane čaka v nedeljo, ko bodo morali odstraniti še drugo, dvakrat težjo bombo, najdeno med gradbenimi deli na železniški progi pri železniškem mostu na drugi strani Drave. Ta dan so ob 300-metrskem evakuacijskem območju, ki zajema okoli tisoč ljudi, določili še 600 metrov širok pas, kjer bodo izvedli ukrepe umikanja. Evakuirati bo potrebno okoli tisoč ljudi, še vsaj enkrat toliko jih bo moralo ostati v stanovanjih.

Bombo so strokovnjaki uničili na kraju najdbe, drugo pa bodo pred nedeljsko deaktivacijo premestili nekoliko nižje po železniškem nasipu, saj bi drugače bila potrebna širša evakuacija.

