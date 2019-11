Maribor: prebivalce pozivajo, naj se umaknejo od okenskih odprtin

Potem ko so v četrtek strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi uspešno deaktivirali manjšo, 250-kilogramsko bombo, jih danes čaka obsežnejša akcija onesposobitve dvakrat večje bombe, ki so jo minulo nedeljo v neposredni bližini železniškega mostu med Mlinsko in Plinarniško ulico odkrili delavci med rekonstrukcijskimi deli na železniških tirih.

Vse, kar morate vedeti o evakuaciji:



- evakuacijsko središče (od 8. do 16. ure popoldne) bo športna dvorana Tabor na Koresovi ulici 7, vhod B, ki je viden neposredno s parkirišča,

- prebivalci, ki živijo znotraj evakuacijskega območja, naj svoja vozila premaknejo na parkirišče pred dvorano Tabor,

- invalidnim osebam bo prevoz do evakuacijske točke zagotovila nujna medicinska pomoč (pokličite 112),

- v dvorani bo ponujena namestitev (postelje in preostale potrebščine),

- v primeru nujne medicinske pomoči pokličite 112,

- začetek akcije bo ob 12. uri naznanil enoličen zvok sirene,

- konec akacije je predviden ob 16. uri, oznanil ga bo 30-sekundni zvok sirene,

- dosledno upoštevajte vsa navodila za varno onesposobitev bomb,

- pristojni organi bodo poskrbeli za tekoče obveščanje, več informacij pa je dostopnih tudi na tej povezavi,

- avtobusni in železniški promet bosta ukinjena oziroma omejena. - evakuacijsko središče (od 8. do 16. ure popoldne) bo športna dvorana Tabor na Koresovi ulici 7, vhod B, ki je viden neposredno s parkirišča,- prebivalci, ki živijo znotraj evakuacijskega območja, naj svoja vozila premaknejo na parkirišče pred dvorano Tabor,- invalidnim osebam bo prevoz do evakuacijske točke zagotovila nujna medicinska pomoč (pokličite 112),- v dvorani bo ponujena namestitev (postelje in preostale potrebščine),- v primeru nujne medicinske pomoči pokličite 112,- začetek akcije bo ob- konec akacije je predviden ob- dosledno upoštevajte vsa navodila za varno onesposobitev bomb,- pristojni organi bodo poskrbeli za tekoče obveščanje, več informacij pa je dostopnih tudi na- avtobusni in železniški promet bosta ukinjena oziroma omejena.

Prebivalci naj bodo strpni

Ker je ta bomba precej večja, bo tudi pas evakuacije precej širši. Bomba ima tudi bistveno več eksploziva od prve, a je en mehanski sprožilec že odbilo, zato bo onesposobitev nekoliko lažja.

Kot je pred dnevi dejal Matej Zupančič, namestnik poveljnika mariborske civilne zaščite, je poleg 300-metrskega evakuacijskega območja vzpostavljen tudi 600-metrski pas zaklanjanja, kjer bo okoli 2.200 stanovalcem v času postopka uničenja prepovedano gibanje na prostem.

"Prebivalci, ki živijo znotraj tega območja, naj vse do konca akcije ostanejo v domovih in naj ne hodijo na prosto. Kot izjemno pomemben varnostni ukrep izpostavljam predvsem to, da se prebivalci znotraj domov ne gibljejo v neposredni bližini okenskih odprtin," je pojasnil.

Foto: STA Po besedah Aleša Ciringerja, vodje mariborskih poklicnih gasilcev, je pomembno, da prebivalci tudi tokrat spoštujejo navodila oblasti. "Želeli bi si strpnosti in komunikacije, da se varno rešimo še druge bombe," je dodal in opozoril, da četrtkova brezhibna intervencija ne pomeni, da je lahko tako tudi danes.

Tudi Darko Zonič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, je izpostavil, da ima ta bomba več eksploziva. "Način, ki smo ga načrtovali, da jo zakopano razstrelimo, če je ne bi mogli odviti, ne pride v poštev. Količina eksploziva je prevelika in škoda bi bila večja. Zato smo se odločili za način nadzorovanega postopnega sežiganja, ki lahko traja tudi dve uri," je povedal.

Evakuacija se je že začela

Evakuacija prebivalcev se je začela ob 8. uri in bo trajala predvidoma do 16. ure. Predvidoma ob 12. uri bodo v mestu sprožili sireno z znakom za splošno nevarnost in takrat naj bi strokovnjaki tudi začeli postopek onesposobitve bombe. Po končanem uničenju ubojnega sredstva bo sirena sporočila konec nevarnosti in takrat se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove.

Evakuirani prebivalci se bodo lahko spet umaknili v Dvorano Tabor, pristojne službe pa še enkrat pozivajo javnost, naj dosledno upošteva navodila, saj bo le tako mogoče zagotoviti popolno varnost.