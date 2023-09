Policija razkrila, koliko več kriminala je v Ljubljani

Po opravljeni analizi so ljubljanski policisti na celotnem območju Ljubljane zaznali 14-odstoten porast kriminalnih dejanj, pri čemer dve tretjini storilcev kaznivih dejanj predstavljajo slovenski državljani, preostalo tretjino pa državljani BiH, Srbije, Maroka in Alžirije.

Številni prebivalci Ljubljane opozarjajo na poslabševanje varnostnih razmer na območju med Kotnikovo in Metelkovo ulico ter ljubljansko železniško postajo. Dogajali naj bi se incidenti med občani in odvisniki drog, ki se tu zadržujejo, poleg tega pa naj bi se razmere poslabševale zaradi azilnega doma na Kotnikovi ulici.

Več o tem so v današnji izjavi za javnost povedali predstavniki PU Ljubljana. Izjavo sta podala Martin Rupnik, vodja sektorja kriminalistične policije, in Matjaž Kondardi, vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana.

Kritično predvsem v središču Ljubljane

Kot sta povedala, so ljubljanski policisti in kriminalisti preiskali več kriminalnih dejanj na območju Kočevja in Ljubljane. 22 storilcem kaznivih dejanj so odvzeli prostost, povzročili so 72 kaznivih dejanj. Med najodmevnejše spadajo vlomi v župnišča, na območju Kočevja so preiskali kazniva dejanja velike tatvine vloma v objekte, 12 kaznivih dejanj velike tatvine so preiskali na Viču.

V središču Ljubljane so v treh mesecih zaznali 11 kaznivih dejanj tatvine, tri kazniva dejanja drzne tatvine, tri vlome v gostinske lokale in deset kaznivih dejanj s področja uživanja prepovedanih drog. Zaznali so sto prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, in 50 kaznivih dejanj, izstopajo prepovedane droge. "Naredili smo analizo in ugotovili 14-odstotno povečanje kaznivih dejanj na območju PU Ljubljana v primerjavi z lanskim letom. Zato smo uvedli poostrene ukrepe na nekaterih območjih," so povedali.

Med kaznivimi dejanji izstopajo prepovedane droge. Foto: PU Ljubljana Na PU Ljubljana se zavedajo tudi varnostnega tveganja, ki ga predstavlja povečano število prosilcev za azil. Poudarili so, da okrepljeno sodelujejo z azilnimi domovi, pomemben akter pridobivanja podatkov pa so tudi varnostne službe. Na kritičnih točkah varnostne ukrepe izvajajo tako podnevi kot ponoči.

Dve tretjini storilcev dejanj je državljanov Slovenije, eno tretjino pa predstavljajo državljani BiH, Srbije, Maroka in Alžirije. Eno izmed najbolj obremenjenih varnostnih območij je Metelkova, pa tudi območje Viča, so še povedali.

Na Četrtni skupnosti Center septembra prejeli dve pritožbi



Na Četrtni skupnosti Center so septembra prejeli dve pritožbi, vezani na kriminalno dejanje v centru, in sicer je šlo za napada v središču Ljubljane. Omenjeni pritožbi bo Četrtna skupnost Center skupaj s predstavniki Policijske postaje Ljubljana Center in Mestnega redarstva obravnavala na naslednji skupni seji sveta in sosveta za varnost prebivalcev.



V preteklosti je sicer Svet Četrtne skupnosti Center obravnaval tudi pritožbo zaradi težav z odvisniki in brezdomci na območju Kotnikove ulice in jo v reševanje posredoval Delovni skupini za pripravo in rešitev zadrževanja odvisnikov in brezdomcev v centru Ljubljane.

"Do tovrstne kriminalitete imamo ničelno toleranco"

Policija se, kot so navedli, zaveda problematike s področja prepovedanih drog, zaradi česar izvaja aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami tako v smislu posamične preprodaje kot organiziranih tovrstnih kaznivih dejanj, izvaja pa tudi aktivnosti za odkrivanja prekrškov s tega področja. "Do tovrstne kriminalitete imamo ničelno toleranco, saj se zavedamo, da negativno vpliva na splošno kriminaliteto in z njo povezana kazniva dejanja, kot so tatvine in podobno, ter tudi na zdravje ljudi," so dodali.

Obravnavali so tudi pritožbo zaradi težav z odvisniki in brezdomci. Foto: Bor Slana

Na Policijski upravi Ljubljana ob spremljanju kaznivih ravnanj ustrezno prilagodijo svoje delo, tako da je varnost ljudem zagotovljena v največji mogoči meri, zbirajo informacije, spremljajo razmere in nato tudi sproti prilagajajo svoje delovanje. Izvajajo tudi druge preventivne ukrepe ter sodelujejo s pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo. Na območju mestnega središča opravljajo stalne poostrene nadzore ter tudi z drugimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje konjenice, vodnikov službenih psov itd.) zagotavljajo javno varnost.

Veliko lahko naredimo sami



Obenem poudarjajo, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj ljudje lahko veliko naredimo tudi sami, če postanemo žrtev, pa je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Takojšnje obveščanje policije je pomembno že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali vseh, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem podajo informacije. S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji mogoči meri zaznana in storilci ustrezno procesirani. Policisti zato vse – tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj – pozivajo, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.