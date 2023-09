Vodila je srbske kriminalce, pobegnila iz grškega zapora, zdaj pa prihaja v Slovenijo

Olivera Ćirković je nekdanja srbska košarkašica, reprezentantka Jugoslavije, ki se je po končani športni karieri znašla v svetu kriminala. Vodila je srbsko združbo Pink Panter, septembra 2012 je že drugič pristala za zapahi in bila obsojena na 32 let zaporne kazni. V zaporu v Grčiji, od koder ji je enkrat celo uspelo pobegniti, je napisala prvega od treh delov avtobiografije, ki bo izšla tudi v slovenščini. Po njeni življenjski zgodbi bodo posneli celo serijo.

193 centimetrov visoka Olivera Ćirković se je rodila v Beogradu, svojo košarkaško kariero pa je začela v tamkajšnjem klubu Vozdovac. Bila je v jugoslovanski reprezentanci, najboljše rezultate je osvojila z beograjskim klubom Crvena zvezda, leto dni je igrala za slovenski klub v Celju. Nato je odšla v Grčijo in zaigrala za klub Pagrati iz Aten.

Po končani športni karieri je zašla v svet kriminala, kamor jo je potegnil njen mož Srećko Ćirković, s katerim sta se spoznala v Grčiji, skupaj pa imata sina Nikolo. Čirkovićeva se je pridružila zloglasni kriminalni skupini Pink Panter, načrtovala je rope in bila nekaj časa na čelu zloglasne mednarodne tolpe.

Ženska, ki ji je uspelo pobegniti iz grškega zapora

Zaradi kaznivih dejanj je skoraj osem let preživela v zaporu. Prvič je za zapahi končala leta 2006, ko so jo ujeli po ropu draguljarne, v zaporu je preživela dve leti in pol, marca 2012 so jo v Grčiji aretirali drugič. Julija istega leta ji je kot prvi ženski uspelo pobegniti iz zapora, nato pa so jo nekaj mesecev kasneje, potem ko je z ekipo že načrtovala nov rop, ponovno aretirali. Obsojena je bila na 32 let in pol zapora. Zaporno kazen so ji po več pritožbah na višja sodišča znižali in avgusta 2017 so jo izpustili. Čirkovićeva je prva ženska, ki ji je uspelo pobegniti iz grškega zapora, zato so ji nadeli vzdevek Zmajeva ženska.

V oddaji RTL Direkt je že leta 2018 spregovorila o svoji življenjski zgodbi. Ropala je izključno v Grčiji, menda pa je prav ona zasnovala model ropa zlatarn, ki je po Evropi postal znan pod imenom Akter. Gre za nenaden in nasilen vlom v objekt, običajno z avtomobilom, hiter vstop, krajo blaga in še hitrejši izstop, vse skupaj pa traja od 40 sekund do minute ali dveh.

Zmajeva ženska prihaja v Slovenijo

Ko se je leta 2018 vrnila v Beograd, je obljubila, da se nikoli več ne bo ukvarjala s kriminalom. Na vprašanje, zakaj je sploh začela ropati, saj je imela v življenju marsikaj, o čemer so drugi le sanjali, je v omenjeni oddaji odgovorila: "V meni je veliko različnih ljudi. Sem kombinacija nezdružljivega, ženska, ki v sebi nosi paradokse. Zdaj vem, kaj sem storila narobe, a moj uporniški značaj, avanturistični duh, hitro pridobljen denar, neomejena svoboda, to je bilo tisto, kar me je gnalo."

V zaporu je odkrila svoj talent za slikanje in pisanje. Neverjetno življenjsko zgodbo je strnila v tridelno avtobiografijo, prva knjiga z naslovom Jaz, Pink Panter pa bo zdaj izšla tudi v slovenščini. Svojo knjigo bo slovenskim bralcem predstavila v začetku oktobra v Ljubljani.