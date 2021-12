Policija iz Dragonje potegnila osebo, otroka še iščejo

V četrtek zvečer so v naselju Puče v občini Koper gasilci gasilske brigade Koper posredovali v dolini reke Dragonje. Policisti so iz reke rešili osebo, ugotovljeno je bilo, da pogrešajo še otroka. Posredovali so gasilci PGD Krkavče, Babiči in kinologi z reševalnimi psi. Pogrešanega otroka niso našli, so zapisali pri Centru za obveščanje RS.